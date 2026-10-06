Repeša i Napoli obrukali Budućnost u Podgorici

Katastrofalno prvo poluvreme bilo je za podgoričku Budućnost. Na domaćem parketu nisu mogli ništa da pogode spolja, mada su nekako iz reketa i sa linije penala nešto uspeli barem nešto da nadomeste, što i dalje na kraju nije bilo dovoljno protiv raspoloženog tima iz Napulja. Odbrana je bila nepostojeća reč u glavnom gradu Crne Gore u utorak uveče jer su gosti iz Italije radili šta su hteli u reketu Budućnosti. Poentirali su kao na video igrici kada se stavi težina na najmanji nivo, imali su šest poena viška posle prve četvrtine, ali je delovalo da Budućnost može, pa i mora da se digne u drugom kvartalu. To se nije desilo.

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Još lošije su odigrali u napadu i baš još gore u odbrani. Napoli je gotovo iz svakog napada poentirao, dok je na drugoj strani Budućnost izgledala veoma loše. Malo po malo, prednost je samo rasla i rasla i ne da je bila samo dvocifrena, već je otišla na ogromnih +20. Po odlasku na veliki odmor je baš toliko u višku bio Napoli, domaćin je dao samo 33 poena za 20 minuta košarke, i već je u tom trenutku bilo jasno da mogu da se opraštaju od bilo kakve nade da će nešto uraditi na ovom meču.

Naravno, moguće je sve u košarci, posebno u ovo moderno vreme, mada im je tim Jasmina Repeše odmah stavio do znanja da od tog posla neće biti ništa. Umesto malo da stanu i domaćin da se probudi, Napoli je nastavio da melje i došao je do ogromne prednosti od +27, gde je tada već mogla da se stavi tačka na meč. Imali su +24 pred poslednjih deset minuta i jeste Budućnost napravila ozbiljnu seriju na startu poslednje deonice, ali ništa to nije bilo ozbiljno. Drame nije bilo.

Do pobede su goste predvodili Seldžas sa 23 poena, sedam skokova i četiri asistencije, Vajt sa 17, Dautin sa 12 i Petručeli sa 11 poena.

Kod Budućnosti su se istakli Ferel sa 19 i sa po deset poena Kovliar, Šajok i Smit.