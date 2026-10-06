Nemoj ljutiti Špance, Grci izvisili za gol: Ko sve dolazi u Humsku, Bačku Topolu, Leskovac i Loznicu?

A sad, redom. Konkretno večeras, plasman su overile Španija, Nemačka, Belgija i Poljska, koja je to učinila kao najbolja drugoplasirana reprezentacija iz devet grupa. Zanimljivo je da su Grci tu ostali ispod crte bukvalno za jedan gol. Oni su slavili u Severnoj Irskoj golom Anestisa Mitua u 32. minutu i u konačnom poretku drugoplasiranih imaju istu gol-razliku kao i Poljaci – plus 13, ali su postigli jedan gol manje (19:6 naspram 20:7) i zbog toga će morati u doigravanje.

Španci su imali meč-loptu protiv Rumunije na Ibici, gosti su poveli nakon pola sata igre, ali to je samo razljutilo Furiju koja je do kraja postigla sedam golova i u velikom stilu osvojila grupu, mada se ispostavilo, nakon remija Finske sa takozvanim Kosovom (4:4), da joj trijumf nije ni bio neophodan. Pablo Garsija, novi fudbaler Rasing Santandera, postigao je het-trik, a strelci za jednog od favorita predstojećeg takmičenja bili su još Gonzalo dva puta, odnosno Gasiorovski i Iker Bravo.

Grci su, interesantno, imali šansu da budu i prvi u svojoj grupi, na kraju im ni drugo mesto nije bilo dovoljno za direktan plasman, a prvo je potvrdila Nemačka, lakom pobedom nad Gruzijom u Bilefeldu od 2:0. Oba gola postiglo je letošnje veliko pojačanje Štutgarta Dženan Pejčinović.

Belgijancima je remi bez golova protiv Danske u gostima bio dovoljan za odbranu prve pozicije, a Dancima, opet, isti taj rezultat da imaju bod više od Austrije na drugoj poziciji u konačnom zbiru. Austrijancima nije pomoglo ni bildovanje gol-razlike u duelu sa Velsom (7:1), a jedan gol, i to sa penala, postigao je fudbaler Partizana Erik Kojzek.

U borbi za baraž, u poslednjem kolu, Republika Irska je na tabeli nadvisila Slovačku zahvaljujući večerašnjem iznenađujućem trijumfu nad Engleskom od 3:1, nanevši braniocu titule i dvostrukom uzastopnom osvajaču U-21 Evropskog prvenstva prvi poraz u kvalifikacijama. Island je na poziciji dva u svojoj grupi pretekao Švajcarsku, koja je doživela pravu kataklizmu protiv Francuske u Orleanu (1:7), a het-trik je ubeležio fudbaler Totenhema Matis Tel. Kroz iglene uši se u baraž provukla Holandija, iskoristivši remi Izraela sa Norveškom, pa će, posle pobede nad Bosnom i Hercegovinom od 4:0, biti možda i najzvučnije ime na žrebu baraža.

Evropsko prvenstvo trebalo bi da bude otvoreno na stadionu Partizana u Humskoj, dok je finale predviđeno za Tiranu. U Srbiji će se mečevi još igrati na stadionima u Bačkoj Topoli, Leskovcu i Loznici.