Sarajevo ne zanima košarka: Evrokup posle 18 godina, došao strašni PAOK i poluprazna Zetra?!

U čuvenu Zetru stigao je verovatno prvi favorit za osvajanje Evrokupa, solunski Paok sa sve Andreom Trinkijerijem na klupi i Džedijem Osmanom kao predvodnikom još jednog perspektivnog sastava, a utakmica je prošla uz poluprazne tribine. Tim Darija Đerđe je, pritom, skupo prodao kožu strašnom konkurentu iz Soluna. PAOK je u dramatičnoj završnici odneo pobedu rezultatom 75:72 (22:18, 18:17, 19:26, 16:11), identičnim rezultatom kojim je Bosna poražena na gostovanju Lijetkabelisu na otvaranju sezone.

Podsetimo, pre samo šest godina Bosna je igrala drugi rang prvenstva Bosne i Hercegovine. Između te i večerašnje tačke stao je povratak kluba koji je tokom ovog veka prošao put od domaćih titula i evropskih utakmica do višemilionskih dugova i borbe za opstanak.

Početkom trećeg milenijuma Bosna je osvajala trofeje i redovno igrala regionalna i evropska takmičenja. Osvojila je prvenstva BiH tri puta (2005, 2006. i 2008. godine), dva Kupa zaredom (2009. i 2010), igrala Jadransku ligu i ULEB kup, odnosno današnji Evrokup. Gubici su, međutim, rasli iz godine u godinu, a krajem 2010. obaveze kluba procenjivane su na približno 6.700.000 miliona konvertibilnih maraka, odnosno oko 3.000.000 evra u to vreme. Usledile su blokade računa, dugovanja prema bivšim igračima i FIBA sankcije. Bosna je 2014. opstanak pokušala da obezbedi sporazumom sa KK Rojal, koji je preuzeo takmičarsko mesto i dobio pravo da koristi ime i grb nekadašnjeg prvaka Evrope. Istorijski klub je nastavio da postoji sa svojim obavezama, dok je takav model omogućio da ime Bosne ostane na parketu.

Do 2016. dug se približio devet miliona maraka, dok Bosna praktično nije imala sopstveni seniorski tim ni normalne uslove za funkcionisanje. Kratki sportski oporavak doneo je finale prvenstva BiH 2017. i nastup u FIBA Evrokupu naredne sezone, ali problemi nisu bili rešeni. Već 2019/20. klub je završio u A1 ligi, drugom rangu domaće košarke. Bosna se 2020. vratila u prvenstvo BiH, 2024. osvojila prvi veliki trofej posle 14 godina, a zatim preko ABA 2 ponovo stigla do regionalne elite. Prošla sezona donela je titulu prvaka BiH posle 18 godina i četvrtfinale FIBA Evrokupa.

Bosnino neigranje Evrokupa došlo je do punoletstva, a ni to, kao ni ime protivnika, nije uspelo da natera publiku da ispuni dvoranu i pruži Đerđinoj ekipi podršku koju zaslužuje... Paok je slavio, na krilima Džedija Osmana. Reprezentativac Turske znao je tačno šta želi kada je prihvatio ponudu solunskog velikana i postao je alfa i omega ovog tima. Ponovo je zahvaljujući njegovom izdanju u poslednjoj četvrtini Paok odneo trijumf, a ovog puta Osman je bio faktor preokreta, zatim i stabilizacije prednosti gostujućeg sastava koja se do kraja pretvorila u drugu recku.

Momak sa Ohrida je do ulaska u prelomnih deset minuta imao devet poena kraj svog imena. U odlučujućem periodu ubacio je još osam i u utakmici na mali broj poena imao ključni uticaj na pobedu. Meč je završio sa 17 poena za 35 minuta. Istina, promašio je svih sedam šuteva za tri, ali je ubeležio sedam uhvaćenih, tri ukradene i dve podeljene lopte. Tačku na dramatičnu pobedu stavio je Brin Tajri. Bek koji je prošle sezone kratko bio u Igokei ostao je hladne glave u poslednjim sekundama i ubacio dva slobodna bacanja kojim je Paoku obezbedio makar produžetak. Posle ta dva hica, Dario Đerđa uzeo je tajm-aut i tražio da se aut izvede iz polja napada, uz 13,9 sekundi na semaforu. Bosna je imala dva pokušaja da obezbedi dodatnih pet minuta i nije uspela. Prvo je, možda i malo na silu, probao Šon Pajps pošto je dugo držao loptu u svom posedu, ali ni njegov četvrti pokušaj sa distance nije bio uspešan. Do lopte je ipak stigao Edin Atić, pa je Darko Talić imao još jednu šansu, ali ni tada nije bilo drugačije...

Meč je, sam po sebi, bio tesan od prvog do poslednjeg minuta. Nijednog trenutka prednost nije prelazila dvocifrenu granicu, a Bosna je čak pred kraj treće deonice imala i šest poena više (59:53). Ipak, nije uspela dugo da ostane ispred protivnika. PAOK je preko Osmana i Tajrija poslednju deonicu otvorila serijom 6:0 i okrenula rezultat, Geri Braun je trojkom pokušao da održi Bosnu u igri, ali su gosti do poslednjeg zvuka sirene ostali u vođstvu.

U pobedničkom sastavu 14 poena za 17 minuta imao je Tajri, dok je Markus Foster ubacio 11 poena uz pet skokova. Nik Kalates je pored četiri poena uspeo da podeli sedam asistencija. U Bosni Šon Pajps je imao 16 poena, deset sa linije slobodnih bacanja (3/4 za dva, 0/4 za tri). Redžinald Peri se istakao sa po 12 poena i skokova, od čega šest u protivničkom reketu. Ipak, domaći sastav izgubio je svog centra Nikolu Popovića pre vremena zbog povrede, a do momenta kada više nije mogao skupio je 10 poena i pet skokova.

Bosni sada sledi gostovanje Ulmu, pa u Zetru stiže "srpski" Bahčešehir. PAOK ide na noge Lijetkabelisu, pa će ugostiti Ulm.