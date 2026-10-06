Miletić dominirao u Ljubljani: Obradović i Hapoel lako protiv COL
Vreme čitanja: 3min | uto. 06.10.26. | 20:38
Druga pobeda u Evrokupu za srpskog stručnjaka i tim iz Jerusalima
Nije mogao bolji početak sezone u Evrokupu za ekipu Hapoela iz Jerusalima. Naštelovao je lepo Saša Obradović izraelsku ekipu, pa je posle trijumfa nad nemačkim Roštokom u prvom kolu, u drugom uspeo da slavi i na gostovanju u Ljubljani. Ekipa Hapoela savladala je Cedevita Olimpiju 75:64.
Nije bilo nekih preteranih problema za tim srpskog trenera, gde je upravo srpski košarkaš Dušan Miletić bio najbolji na meču. Za 17 minuta upisao je 14 poena i osam skokova i bio je nezaustavljiv za slovenačku ekipu.
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Igralo se nekako neočekivano tvrdo jer ove dve ekipe uvek garantuju mnogo trčanja i mnogo šuteva, međutim sve se okrenulo u utorak uveče. Skroz drugačija utakmica bila je nego što se očekivalo, gde je najviše borbe bilo u reketu. Tamo su dominirali Dušan Miletić i Keni Lofton, koji bi verovatno uradio mnogo više da nije pred kraj prvog poluvreme zaradio treću ličnu grešku i morao ozbiljno da se bavi. Nisu srpski i američki igrač ni proveli previše vremena na parketu, ali su iskoristili svaki minut i iz reketa razbili domaćina u glavnom gradu Slovenije.
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Ključ je bila odlična odbrana, što govori i činjenica da su u drugom kvartalu primili samo devet poena, pa kako jedno vuče drugo, tako je veliki broj poena dolazio iz tranzicije. Kontre su bile gotovo besplatni poeni za goste iz Jerusalima, što je prosto bilo nešto što Cedevita Olimpija nije uspela da zaustavi.
Imali su svoje momente Ljubljančani kada su se vraćali na četiri, pet poena zaostatka, pokušali su da zakuvaju sve u poslednjoj deonici, ali nisu uspeli. Sigurni su bili gosti i priveli su meč kraju, pa su tako i opravdali ulogu favorita.
Pored Miletića, istakli su se Rodi sa 12 poena, Lofton sa 11, Milton sa deset i Smit sa devet poena. Kod Cedevita Olimpije istakli su se Kirkvud sa 17 i Kouen sa 14 poena.
Zanimljivo je u Turskoj bilo gde se Maksima Roma dobro držala do poslednje četvrtine, gde je imala prednost od pet poena pred poslednjih deset minuta, kao za vikend protiv Virtusa u Bolonji. Opet su ispustili višak i ubedljivo izgubili, baš preslikano kao što je to bilo protiv evroligaša. Ovog puta je u drugom kolu grupne faze Evrokupa bolji od italijanske ekipe bio Turk Telekom – 92:77. Sve vreme je vodio gost, a onda izgubio poslednju četvrtinu 32:12 i na kraju Turk Telekom slavio 15 poena razlike.
Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bili su Harding sa 20, Ozdemiroglu sa 13, Tejlor sa 12, Lemb sa 11 i Benkston sa deset poena. Uroš Trifunović upisao je devet poena i dva skoka, dok je Šekil Mekisik nešto slabije odigrao sa dva poena i četiri skoka.
U poraženom sastavu istakli su se Miro Bilan sa 14 poena i devet skokova, Eron Holidej sa 13 poena i osam skokova, Lemar sa 13, Tajson sa 12 i Veronezi sa 11 poena.