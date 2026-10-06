Miletić dominirao u Ljubljani: Obradović i Hapoel lako protiv COL

Igralo se nekako neočekivano tvrdo jer ove dve ekipe uvek garantuju mnogo trčanja i mnogo šuteva, međutim sve se okrenulo u utorak uveče. Skroz drugačija utakmica bila je nego što se očekivalo, gde je najviše borbe bilo u reketu. Tamo su dominirali Dušan Miletić i Keni Lofton, koji bi verovatno uradio mnogo više da nije pred kraj prvog poluvreme zaradio treću ličnu grešku i morao ozbiljno da se bavi. Nisu srpski i američki igrač ni proveli previše vremena na parketu, ali su iskoristili svaki minut i iz reketa razbili domaćina u glavnom gradu Slovenije.

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Ključ je bila odlična odbrana, što govori i činjenica da su u drugom kvartalu primili samo devet poena, pa kako jedno vuče drugo, tako je veliki broj poena dolazio iz tranzicije. Kontre su bile gotovo besplatni poeni za goste iz Jerusalima, što je prosto bilo nešto što Cedevita Olimpija nije uspela da zaustavi.

Imali su svoje momente Ljubljančani kada su se vraćali na četiri, pet poena zaostatka, pokušali su da zakuvaju sve u poslednjoj deonici, ali nisu uspeli. Sigurni su bili gosti i priveli su meč kraju, pa su tako i opravdali ulogu favorita.

Pored Miletića, istakli su se Rodi sa 12 poena, Lofton sa 11, Milton sa deset i Smit sa devet poena. Kod Cedevita Olimpije istakli su se Kirkvud sa 17 i Kouen sa 14 poena.