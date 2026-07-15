Samouvereni Rade Koković: Bolji smo nego pre godinu dana, niko nas više ne gleda kao autsajdere

Prvi ispit stiže vrlo brzo, već u petak startuje Mozzart Bet Superliga, a u Pančevo dolazi Radnički iz Niša, a posle toga, sledi najveća utakmica u karijerama igrača i stručnog štaba – Braga u kvalifkacijama za Ligu konferencije.

“Shvatam da je u našem poslu rezultat merilo svega. Novinari i javnost gledaju naš proces kroz prizmu rezultata, što je potpuno normalno. Ipak, nama je osnovni cilj da zadržimo kulturu koju smo uspostavili i da ostanemo posvećeni procesu koji se ovde odvija na dnevnom nivou, bez obzira na rezultate. Gledaćemo da ostanemo dosledni sebi i svom identitetu, to mi je cilj broj jedan. Za koliko će to biti dovoljno, videćemo kada se podvuče crta. Prošlu sezonu smo počeli nešto sporije, ali mislim da u ovom trenutku tim izgleda bolje nego prošlog leta”, rekao je Radomir Koković okupljenim novinarima u Pančevu.

Železničar šampion Srbije - kvota 1.000!

Koliko će biti teško ostati dosledan sebi u situaciji kada su otišli bitni igrači poput Stefana Pirgića i Kvakua Karikarija, još neki su pred odlaskom, a novajlije tek treba da se uklope?

“Kao razvojni klub koji živi od transfera, moramo da se pomirimo sa činjenicom da će najbolji igrači odlaziti. Otišlo ih je nekoliko, sigurno će otići još neki, i sa tim moramo da živimo. Na meni je, kao šefu struke, da u saradnji sa sportskim direktorom i skautima nađem adekvatne zamene. Te igrače moramo što pre da integrišemo, prvo u našu kulturu, a zatim i u model igre”.

Kako ste zadovoljni pripremama u Sloveniji i prijateljskim utakmicama protiv ozbiljnih rivala? Niste imali strah da izaberete što jače i na taj način jasnije vidite šta ekipi nedostaje.

“Insistirao sam da to budu maksimalno kvalitetni protivnici iz našeg regiona, kako bismo snagu rivala približili onome što nas čeka u Evropi i domaćem prvenstvu. Generalno sam zadovoljan. Rezultat nam nije bio u fokusu, već kvalitet igre i integracija novajlija u sistem. Bio sam zadovoljan igrom sve vreme, a video se i progresivan rast kroz mečeve. Najbolju utakmicu odigrali smo upravo na kraju, protiv Debrecina. Odigrali smo zrelo i kompletno, pa se desilo i da pobedimo, što će nam mnogo značiti za samopouzdanje pred početak prvenstva”.

Koliko mislite da će biti teško ponoviti uspeh s obzirom na odlaske nekih bitnih igrača i činjenicu da je liga skraćena, pa je manje prostora za kikseve?

“Liga je definitivno nikad zahtevnija. Manji je broj učesnika, a isti broj ekipa ispada. Generalno podržavam ideju skraćenja lige jer smatram da će se kvalitet više koncentrisati. Koliko će biti teško ponoviti uspeh, zaista ne znam. Mi ćemo raditi kao i do sada, nećemo menjati proces, pa ćemo na kraju videti za koliko će to biti dovoljno. Ne bavim se kalkulacijama i spekulacijama, već smo svakodnevno posvećeni radu”.

Kako vidite kvalitet ostatka lige i mislite li da će vas sada drugi klubovi gledati drugim očima?

“Kvalitet lige se poboljšao u odnosu na prošlu sezonu. Prošle godine smo nastupali iz uloge autsajdera, ali ove sezone to sigurno neće biti slučaj jer smo ekipa koja igra kvalifikacije za Ligu konferencija i koja je završila kao četvrta. Protivnici će sasvim sigurno u duele sa nama ulaziti sa više respekta i motivacije”.

Superliga za počinje za tri dana. Očekivanja su sigurno da se krene pobedom protiv Radničkog, a onda vas u sredu očekuje istorijska utakmica u Evropi protiv Brage. Pauza je bila veoma kratka. Šta može da se očekuje od Železničara i da li ste uspeli da se odmorite?

“Profesionalci smo. Voleli bismo da je pauza duža, ali smo se odmorili, oporavili i maksimalno spremni otišli na pripreme. Što se tiče rasporeda (petak Radnički, sreda Braga), bićemo fokusirani na svoj performans. Uradićemo sve da zadržimo identitet i način igre iz prošle sezone. Bićemo motivisani i gladni, sa željom da se nadigravamo sa svima. Potpuno nam je svejedno ko je protivnik, u svaku utakmicu ulazimo sa istom idejom”.

Kako Vam se čini Braga? U javnosti je vladala euforija posle žreba. Ipak vam dolazi ekipa koja je nedavno igrala završnicu evropskog takmičenja.

“Nezgodno mi je da pričam o Bragi jer nas u petak prvo čeka domaća utakmica i maksimalno poštujemo ekipu Radničkog. Međutim, jasno mi je da je to pitanje neizbežno. U goste nam dolazi krem evropskog fudbala. Braga je ozbiljan klub koji je pre nekoliko meseci igrao polufinale Lige Evrope. Izlišno je trošiti reči o njihovom kvalitetu. Radi se o ekstremno dobro organizovanom timu sa sjajnim igračima. Imamo ogroman respekt prema njima. Čast nam je i zadovoljstvo što smo prvo u istom takmičenju, a zatim i što ćemo ih ugostiti na našem stadionu”.

Većini igrača, pogotovo novajlijama, ovo će biti prva evropska utakmica. Da li je to za njih dodatna motivacija?

“Motivacije sigurno neće nedostajati, neću morati da trošim energiju da ih motivišem protiv takvog protivnika. Istina je da će ovo biti prva evropska utakmica za većinu našeg tima. Siguran sam da će oni biti na pravom energetskom nivou, a na meni je da njihovu psihološku pripremu kanališem u dobrom smeru”.

Da li bi šansa Železničara mogla biti to što je Braga relativno skoro počela pripreme i što su se neki igrači tek vratili sa Svetskog prvenstva, pa da iskoristite faktor iznenađenja?

“Ne priznajem takve kalkulacije. Radi se o vrhunskim profesionalcima koji su sigurno u treningu i tokom pauze. Igrači na tom nivou dolaze na pripreme potpuno spremni. Ne mislim da će nam naša veća fizička spremnost ili bolja uigranost doneti veliku prednost, pogotovo jer oni nisu mnogo menjali tim. Otišao im je možda jedan ili dva igrača, zadržali su okosnicu koja im je donela vrhunske rezultate prošle sezone”.

Rekli ste da će biti odlazaka i dolazaka igrača. Da li već znate ko odlazi i kakva je kadrovska situacija pred predstojeće mečeve? Danas je stiglo jedno pojačanje, hoće li ih biti još?

“Igrači koji su igrali protiv Debrecina biće na raspolaganju i u petak protiv Radničkog, uz Silvestera Džaspera, koji je pauzirao zbog blage povrede. Što se tiče odlazaka, upoznat sam sa situacijom, ali to još ne mogu da iznosim u javnost. Biće još pojačanja, ali će ona isključivo zavisiti od odlazaka. Odlično poznajem tržište i potražnju za našim igračima, tako da je potpuno očekivano da će nas još neko napustiti, a da će samim tim još neko i doći”, završio je Koković.