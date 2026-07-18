(Michael Rubin/Instagram)
(Michael Rubin/Instagram)

Selfi za sva vremena: Đoković, Mesi, Durant, Brejdi... (FOTO)

Vreme čitanja: 4min | sub. 18.07.26. | 12:18

Ovekovečen je skup najvećih na jednom mestu

Jedna od najboljih fotografija - konkretno prednjom kamerom mobilnog telefona - obeležila je proteklo veče u Njujorku, gde je održan "Fanatics fest". Okupili su se mnogi velikani sporta, neki među njima i najbolji u istoriji u svom poslu, kao što su srpski teniser Novak Đoković, Lionel Mesi i Tom Brejdi pre svega.

Fotografija je za manje od 24 sata već postala čuvena, a popularni 'selfi' sa živim legendama sporta objavio je domaćin celog događaja, biznismen Majkl Rubin.

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Na pomenutoj fotki su pored Rubina, Đokovića, Mesija i Brejdija još i Kevin Durant - koji je inače bio zadužen da uhvati sve na jednom mestu i pritiskom dugmeta i napravi ovu fotografiju - argentinski golman Emilijano Martinez, nekadašnji proslavljeni engleski štoper Rio Ferdinand, hip hop izvođač Trevis Skot i jedan od najpopularnijih glumaca, Kevin Hart.

Nedostajao je još eventualno Lebron Džejms da upotpuni GOAT listu, pošto je bio tu i pričao zajedno sa Novakom na bini o raznim temama.

Svakako, teško da može skuplji selfi od ovoga.

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Rio FerdinandNovak ĐokovićLionel MesiKevin DurantTom BrejdiRodriEmilijano Martinez

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