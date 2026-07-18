Selfi za sva vremena: Đoković, Mesi, Durant, Brejdi... (FOTO)

Jedna od najboljih fotografija - konkretno prednjom kamerom mobilnog telefona - obeležila je proteklo veče u Njujorku, gde je održan "Fanatics fest". Okupili su se mnogi velikani sporta, neki među njima i najbolji u istoriji u svom poslu, kao što su srpski teniser Novak Đoković, Lionel Mesi i Tom Brejdi pre svega.

Fotografija je za manje od 24 sata već postala čuvena, a popularni 'selfi' sa živim legendama sporta objavio je domaćin celog događaja, biznismen Majkl Rubin.