Selfi za sva vremena: Đoković, Mesi, Durant, Brejdi... (FOTO)
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 4min | sub. 18.07.26. | 12:18
Ovekovečen je skup najvećih na jednom mestu
Jedna od najboljih fotografija - konkretno prednjom kamerom mobilnog telefona - obeležila je proteklo veče u Njujorku, gde je održan "Fanatics fest". Okupili su se mnogi velikani sporta, neki među njima i najbolji u istoriji u svom poslu, kao što su srpski teniser Novak Đoković, Lionel Mesi i Tom Brejdi pre svega.
Fotografija je za manje od 24 sata već postala čuvena, a popularni 'selfi' sa živim legendama sporta objavio je domaćin celog događaja, biznismen Majkl Rubin.
Izabrane vesti
Na pomenutoj fotki su pored Rubina, Đokovića, Mesija i Brejdija još i Kevin Durant - koji je inače bio zadužen da uhvati sve na jednom mestu i pritiskom dugmeta i napravi ovu fotografiju - argentinski golman Emilijano Martinez, nekadašnji proslavljeni engleski štoper Rio Ferdinand, hip hop izvođač Trevis Skot i jedan od najpopularnijih glumaca, Kevin Hart.
Nedostajao je još eventualno Lebron Džejms da upotpuni GOAT listu, pošto je bio tu i pričao zajedno sa Novakom na bini o raznim temama.
Svakako, teško da može skuplji selfi od ovoga.