Zimski prelazni rok je počeo, a mogli ste prethodnih dana da čitate koji igrači će biti u centru pažnje, šta traže veliki klubovi, koji zanimljivi transferi su do sada završeni i kakva je situacija sa fudbalerima kojima ističu ugovori.

Naravno, sa posebnom pažnjom ćemo da pratimo i srpske fudbalere u inostranstvu. Neki od njih će promeniti klubove u januaru, ali trenutno ne deluje da će ih biti mnogo. Bar što se tiče iole zvučnih imena. Što ne znači da srpski fudbaleri nemaju kvalitet i da generalno nisu interesantni.

Ali većina onih najboljih je vezana čvrstim ugovorima, neki nisu na prodaju, za neke i ne postoji interesovanje zbog loše forme, dok neki i ne žele da menjaju sredinu. Ovo je spisak najpoznatijih srpskih fudbalera za koje u januaru postoje kakve takve šanse da promene klubove.

Nikola Milenković (Fiorentina)

Mnogo su veće šanse da popularni Bleki neće nego da hoće promeniti klub ove zime. Ali neke šanse za transfer postoje. Milenković je u ovom trenutku verovatno najbolji fudbaler kojeg Srbija ima, a ugovor u Firenci mu ističe za godinu i po dana i ne želi da ga produži. To znači samo jedno: Viola mora da ga proda sledećeg leta kad uđe u poslednju godinu ugovora ili će izgubiti ogroman novac. Nije tajna da je Milanov direktor Paolo Maldini zaljubljen u Nikolu, da o njemu jako lepo mišljenje imaju Čolo Simeone i Antonio Konte, a da ga prate i Juventus, Mančester Junajted i Totenhem. Milanu je štoper hitno potreban i Milenković je najveća želja, ali prilično nerealna. Fiorentina traži oko 35.000.000 evra što Rosoneri ne mogu da plate, a dva kluba i nisu baš u najboljim odnosima zbog svega što se letos desilo oko prodaje Anta Rebića. Najrealnija opcija je da Bleki sačeka leto i promeni klub.

Luka Jović (Real Madrid)

I kod Jovića je veća verovatnoća da će da ostane u Realu nego da promeni klub u januaru. I njega je želeo Milan, ali transfer je nerealan iz više razloga. Zidan neće da menja ništa u timu ove zime, Jović je doveden da odigra ulogu Benzemine alternative i uči uz njega tako da će to raditi i do kraja sezone. U Milanu bi ga čekala slična sudbina pored Zlatana Ibrahimovića tako da i nema velike logike da menja klub. Milan bi ga doveo isključivo na pozajmicu uz uslov da Real plaća deo plate tako da se ni to ne isplati Madriđanima. Zainteresovani su i Ajntraht, Herta, navodno i Vulverhempton, ali niko nije spreman da dostavi konkretnu ponudu za kupovinu. Za sada... Ko zna, možda takva ponuda i stigne u Madrid.

Nikola Maksimović (Napoli)

Kod Maksimovića je situacija drugačija. Ima još šest meseci ugovora sa Napolijem, a pregovori o produžetku traju skoro godinu dana i nisu se pomakli sa mrtve tačke. Srbin traži duplo veću platu, Napoli je ne nudi i njegovo legitimno pravo je da testira tržište i da taj novac proba da dobije na drugom mestu. Čak i po cenu da pregovori potpuno propadnu, Napoliju se više isplati da ga na leto izgubi za džabe nego sada u januaru za simbolično obeštećenje koje će mu u suštini manje značiti od onoga što bi mu srpski štoper značio na terenu do kraja sezone. Do sada se spekulisalo da na situaciju sa Maksimovićem pažljivo motre Inter, Lacio, Vest Hem, Everton, Milan, Fenerbahče... Ali većina njih bi radije sačekali leto da ga dobiju za džabe iako ne treba isključiti opciju da i sada stigne ponuda koja bi naterala Napoli da se preda. Na primer, ponuda Karla Anćelotija.

Marko Dmitrović (Eibar)

Slična situacija sa Maksimovićem. S tim što je golman srpske reprezentacije još traženiji i interes za njega je više nego konkretan. Dmitrović brani sezonu života za Eibar u kojem mu na leto ističe ugovor. Izvesno je da neće produžiti saradnju iako bi baskijski tim učinio sve da ga zadrži. Eibaru se ne isplati da ga izgubi usred sezone za malo obeštećenje i zato će da ga pusti na leto za džabe. Svestan da ne može da ga zadrži. Dmitrović želi da naplati životnu formu i potpiše ugovor karijere u klubu sa većim ambicijama i boljim finansijama. Valensija, Sevilja, Real Soijedad, Atletiko Madrid i Betis su zainteresovani. Neko ga vidi kao rezervnog golmana (Atletiko), neko u rotaciji (Sevilja, Valensija i Sosijedad) neko kao startera (Betis). Dmitroviću neće biti lako da izvaga i da proceni šta je najbolja opcija. U najboljim je godinama i formi i vreme je da napravi „udarac“ od ugovora za koji je vredno radio ceo život.

Strahinja Pavlović (Monako)

Još prilikom letošnjeg dolaska Pavlovića iz Partizana u Monako je nepogrešivi Radio Monte Karlo javio da u Kneževini razmišljaju o pozajmici Pavlovića u filijalu Serkl Briž jer suvi talenat nije dovoljan da bi se premostio skok iz slabog srpskog fudbala u „ligu petice“. Kneževi tada nisu mogli ozbiljno da računaju na Pavlovića, ali je ipak ostao i odigrao samo jedan minut za polusezonu čime su se tvrdnje najboljih insajdera francuskog fudbala potvrdile. Sada opet francuski mediji javljaju da je Pavlović u grupi od četvorice igrača o čijim pozajmicama će se odlučivati ovog januara. Tek je peti štoper u rotaciji i eventualno bi prodaja Maripana mogla da mu popravi poziciju u Kneževini. Monako je poznat kao klub specifične strategije razvoja mladih fudbalera i na Pavlovića ozbiljno računa u budućnosti. Uostalom, setite se da je Nikola Milenković u Fiorentini odigrao samo jednu utakmicu za pola godine dok nije prošao ozbiljan taktičko-tehnički dril i potom se zacementirao u startnoj postavi.

Nemanja Radonjić (Marselj)

Još jedan Srbin u Francuskoj kojem ne cvetaju ruže. Doduše, sa većim rejtingom i ozbiljnijom ulogom od Pavlovića. Koliko ozbiljnom, to je već pitanje. Samo 139 minuta u francuskom prvenstvu za šest meseci, tek jedan meč kao starter, nijedan gol ili asistencija i uloga povremenog džokera nisu ono što su na Velodromu očekivali od Radonjića. Ima ozbiljan i dugoročan ugovor u Marselju, ali mu je status sve lošiji i zato se spekulisalo da bi u januaru mogao da promeni sredinu. Ostrvski tabloid Miror je pisao o interesovanju Vest Hema i Sautemptona da pozajme Radonjića. Videćemo koliko tu ima konkretnog interesa, ali Radonjić jeste jedan od srpskih fudbalera koji bi mogli da promene sredinu.

Miloš Veljković (Verder)

Veljković je izgubio status startera na Vezeru, imao je i probleme sa povredama, a klub iz Bremena je u sve ozbiljnijoj finansijskoj krizi koja bi mogla da bude smirena jedino prodajama nekih prvotimaca. Lokalni mediji su spekulisali da je Veljković jedan od četvorice igrača za koje bi Verder ove zime rado saslušao ponude. One još nisu stigle...

Adem Ljajić (Bešiktaš)

Pozicija Adema Ljajića u Bešiktašu nikada nije bila gora. Nedavno se digla bura zbog prijava komšija na račun Ljajićevih bučnih žurki. Jedan je od retkih prvotimaca koji je odbio smanjenje plate u klubu koji se svakako nalazio u finansijskoj krizi, a korona ga je dodatno dotukla. Imao je probleme sa povredama, samo jedan meč je odigrao kao starter u prvenstvu, na samo četiri je još ušao, nema ni gol, ni asistenciju, a naleteo je i na malo većeg mangupa od sebe - Sergena Jaldžina. Bešiktaš bi se rado rešio Ljajića i njegove visoke plate od preko 2.000.000 evra godišnje, ali je problem što Bešiktaš ima ozbiljna dugovanja prema igračkom kadru i prema Ljajiću. Dok ne reši svoje greške, turski klub neće moći da odlučuje o tuđima. Spas za obe strane bi mogao da dođe iz Italije jer su navodno Verona i Đenova zainteresovani da vrate Ljajića na Čizmu. Naravno, pod uslovom da drastično smanji platu koja je iznad njihovih limita.

Dejan Joveljić (Volfzberger)

Za raziliku od većine pomenutih koji su u krizi oko forme ili isteka ugovora, Dejan Joveljić nema takve probleme. On uživa u sjajnih šest meseci fudbala u austrijskom Volfzbergeru. Iako je posle izgubljenih godinu dana u Ajntrahtu i Anderlehtu delovalo da je pozajmica u Volfzberger rizičan potez, ispostavila se kao pun pogodak. Strpljivo je čekao, vredno radio i onda iskoristio šansu koja mu se ukazala u zanimljivom austrijskom timu koji je bio jedan od hitova Lige Evrope. Završio je polusezonu sa pet golova na pet vezanih mečeva u prvenstvu i Evropi, ukupno dao osam golova na oba fronta (gol na svakih 99 minuta u prvenstvu) i upalio crvenu lampicu u Ajntrahtu sa kojim je pod ugovorom. Nemci bi sada rado raskinuli pozajmicu šest meseci pre njenog isteka i vratili ga u Bundesligu da zameni Basa Dosta koji je otišao u Briž, ali se za sve pita Volfzberger na čijoj strani je ugovor o pozajmici. Fredi Bobić ubeđuje Austrijance da im vrate Joveljića, ali možda je za mladog golgetera iz Bijeljine bolje da ostane do kraja pozajmice i nastavi da rešeta mreže, stiče iskustvo i samopouzdanje.

Nemanja Radoja (Levante)

Kada je bio na vrhuncu forme u Selti sa 25 godina i kada se za njega interesovao i Ateltiko Madrid, Nemanja Radoja je rešio da žrtvuje celu sezonu neigranja fudbala da bi kao slobodan igrač napustio Vigo. Iako su se pominjali mnogi zvučni klubovi kao zainteresovani za njega (Fiorentina, Vest Hem, Betis, Aston Vila...), na kraju je mimo svih očekivanja završio u Levanteu?! Kao slobodan igrač je potpisao duplo bogatiji ugovor (800.000 godišnje) od onog u Selti uz unosan bonus za potpis ugovora i finansijski se obezbedio. Ali se fudbalski nije baš usrećio. Iako je u prvoj sezoni bio standardan, u ovoj igra manje. Levante se nalazi u krizi i mora da proda neke igrače i sreže platni spisak, pa se zato u poslednje vreme pominje da bi Radoja mogao na pozajmicu u redove gradskog rivala Valensije koja nema novac za skupa pojačanja, a zadnji vezni joj je neophodan pošto je klub opet izigrao trenera Grasiju za Etjena Kapua. Možda bi Mestalja bila idealno mesto da Radoja dođe na nivo nekadašnjih igara iz Selte. Španski mediji su pisali da je za Radoju zainteresovan i Kadis.

Vukašin Jovanović (Bordo)

Srpski štoper je završio svoju karijeru u Bordou. Bilo je to jasno još letos kada je stavljen na transfer listu, a očigledno je sada kada za polusezonu nije proveo ni minut na terenu. Ima još šest meseci ugovora i Bordo bi ga rado pustio već ove zime jer su i Žirondonci jedan od klubova koji su u krizi i moraju da režu troškove, a Jovanovićev ugovor nije mali. Letos je za njega postojalo interesovanje iz Belgije i Turske, a sada se čekaju ponude za zimsku pijacu.

Aleksandar Prijović (Al Itihad)

Otkako je pre dve godine potpisao ugovor karijere u saudijskom Al Itihadu (oko 5.000.000 evra po sezoni bez bonusa koji su faraonski), karijera Aleksandra Prijovića je nezadrživo krenula silaznom putanjom. Bio je standardan godinu dana, nije opravdao očekivanja i potom ga je Al Itihad sklonio iz tima skoro godinu dana, da bi opet zaigrao u poslednja dva meseca. Daleko je to od onog Prijovića iz Legije i PAOK-a, klub iz Džede i ove zime gleda kako zna i ume da ga se reši, ali nema rešenja za njegovu ogromnu platu koju niko neće preuzeti na sebe. Prošle godine su se za njega interesovali grčki, turski i američki klubovi, Crvena zvezda, ali ogroman ugovor je bio nepremostiva prepreka za bilo kakve pregovore. Ove zime će se opet pričati o Prijovićevom transferu, a videćemo da li je to moguće izvesti...

IZBOR UREDNIKA

Uroš Đurđević (Sporting Hihon)

Jedan od retkih srpskih igrača koji bi ove zime mogao da promeni klub isključivo zbog sjajne forme i bez olakšica zbog kratkog ugovora je Uroš Đurđević. Napadač Sportinga iz Hihona ima sjajnu sezonu u Sehundi, trese mreže kao od šale i privukao je pažnju Ueske i još nekih španskih prvoligaša. Interesovanje za njega je sve veće ali je problem što je predsednik Fernandez najavio da Đurđević nije na prodaju i da austrijski klub ne želi da usred sezone prodaje najbolje igrače. Ali videćemo ako dođe neka ponuda koja se ne odbija. Ne bi bilo iznenađenje da se to desi....

Ivan Šaponjić (Atletiko Madrid)

Još jedan srpski napadač koji bi ove zime mogao da promeni klub u Španiji je Ivan Šaponjić. Ali iz suprotnih razloga od Đurđevića. Ivan Šaponjić već godinu i po dana stagnira u Atletiku, ne igra i ne dobija šansu u prejakoj konkurenciji napada Rohiblankosa. I letos je bilo priče o njegovom odlasku, pominjali su se Fenerbahče, Seltik i Bešiktaš, a odnedavno se spekuliše o pozajmici u Valjadolid. Minuti u Primeri bi bili od velikog značaja za zaboravljenog srpskog napadača...

Aleksandar Radovanović (Lans)

Lans letos nije pustio Aleksandra Radovanovića u Lokomotivu gde ga je tražio Marko Nikolić, ali sada je raspoložen da pregovara o prodaji srpskog štopera koji ima još godinu i po dana ugovora. Radovanović je potpuno pao u zaborav na severu Francuske, odigrao samo jedan meč za polusezonu i nalazi se na transfer listi, a francuski mediji javljaju da se za njega interesuju Sivas, Himki, Rapid iz Beča i Leganes.