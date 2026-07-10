Surova geometrija šampionskog gneva: Od promašenog penala do Embapeovog reza kroz pukotinu

To je ta zastrašujuća moć šampionskog mentaliteta; kada svi misle da si na kolenima, ti pronađeš pukotinu tamo gde je niko ne vidi, pocepaš mrežu i pokažeš celoj planeti zašto si nedodirljiv. Maroko je pao uzdignute glave (2:0), Jasin Bunu je prkosio prvom favoritu turnira skoro 60 minuta i branio nebranjivo, ali protiv demonske sile ranjenog Embapea i surovog blic-kriga Usmana Dembelea , sudbina Lavova Atlasa večeras je jednostavno morala da bude zapečaćena. Sa dva pogotka u 60. i 66. minutu ponovio se rezultat iz sudara Francuske i Maroka iz polufinala 2022. Za treće uzastopno finale najpopularnijeg sportskog takmičenja na svetu Trikolori će se boriti sa boljim iz duela Španija - Belgija.

Fudbal na Mundijalu ima to surovo pravilo. Obične smrtnike promašen penal slomi i baci u zaborav, ali elitu? Elitu promašaj samo razbesni. Ono što je Lionel Mesi uradio protiv Egipta, pretvorivši sopstvenu dramu s bele tačke u pobednički juriš (asistencija za 1:2, pa gol za 2:2), večeras je u Bostonu ponovio Kilijan Embape . Od tragičara koji je u 28. minutu očajnim šutem dodao loptu u naručje čudesnom Bonou , Napoleon francuskog fudbala je za samo pola sata prešao put do apsolutnog heroja nacije.

Kada su se pre četiri godine sastali u katarskom polufinalu, Francuzi su otpor Marokanaca slomili već u petom minutu golom Tea Ernandeza. Malo je falilo da i večeras tim Didijea Dešana otključa istog protivnika u prvih pet minuta. Već u ćetvrtom minutu viđen je uragan pred golom Maroka. Nakon centaršuta, Upamekano je silovito tukao glavom, ali je Bono čudesno intervenisao i pokazao da će ovo biti njegova noć.

Maroko je pokušavao da uspostavi ravnotežu, ali francuski visoki pritisak bio je nemilosrdan. Nikada nije bilo više od dva ili tri igrača Maroka u završnoj trećini što je onemogućavalo tim sa severa Afrike da zapreti iole ozbiljnije. Videlo se koliko nedostaje povređeni Ismael Saibari. Umesto novog igrača Bajerna u startnih 11 uvršten je Šemsdin Talbi, dok se Braim Dijas našao na poziciji devetke, ali je brzo postalo jasno da tu neće biti ni blizu produktivan kao na prethodnim utakmicama.

Najveće iskušenje za Marokance stiglo je u 25. minutu nakon kontre. Ašraf Hakimi je izgubio loptu na protivničkoj polovini, prelako je pao u želji da iznudi prekršaj, a to su Francuzi kaznili munjevitom tranzicijom. Majkl Olise je povukao napad, uposlio Kilijana Embapea, koga je u kaznenom prostoru faulirao Nuzair Mazraui. Dok su navijači Maroka strepeli čekajući odluku iz VAR sobe o potencijalnom faulu nad Hakimijem, aregntinski sudija Fakundo Teljo pokazao je na belu tačku i tako između ostalog srušio nekakve teorije zavere koje su se pojavile pred utakmicu.

Sve je to oko izvođenja penala trajalo veoma dugo. Embape je izveo penal preko tri minuta kasnije. Oči u oči stali su Kilijan i Jasin Bunu, kralj penal-drame iz serija sa Španijom iz osmine finala 2022. i Holandije iz šesnaestine finala ovog leta. Embape je šutirao, ali je to bio očajan, neodlučan udarac. Bono je pročitao nameru, bacio se i odbranio penal, izazvao erupciju oduševljenja na tribinama. Bio je to deveti penal sa kojim se Bono suočio na Mundijalima u karijeri (uključujući penal-serije), a podatak da je primio samo dva gola uzdiže ga u status istinskog mundijalskog golmanskog božanstva.

Iako je Maroko preživeo penal, samo nekoliko minuta kasnije ponovo je Bono ostavljen sam na braniku otadžbine. Neopreznost mladog Ajuba Buadija (drugi najmlađi učesnik četvrtfinala u istoriji Mundijala posle Pelea iz 1958. godine) kaznio je Dezire Due, oteo loptu i stuštio se ka golu. Iako je šut mogao da bude precizniji, Bono je ponovo bio na pravom mestu i demonstrirao hladnokrvnost koja je ulivala sigurnost celoj naciji. Pred nadoknadu prvog poluvremena statistika na semaforu delovala je nestvarno: 13:0 u udarcima u korist Francuske. Tri lopte su išle u okvir gola, dok Maroko nije uspeo ni da uputi šut ka Majku Menjanu. Pa ipak, rezultat je ostao 0:0. Francuska je imala igru, posed i inicijativu, ali je Maroko imao nesalomivu liniju odbrane na čelu sa čovekom koji odbija da kapitulira.

Drugo poluvreme donelo je nešto drugačiji pristup i buđenje marokanskog tima. Selektor Mohamed Uahbi uspeo je da ulije novu veru svojim ratnicima tokom velikog odmora, pa su Lavovi Atlasa u uvodnih sedam ili osam minuta nastavka više boravili na polovini rivala nego tokom čitavog prvog poluvremena. Hrabro su podigli linije, pokušavajući da pronađu pukotinu u odbrani Trikolora. Ipak, na ovom nivou, suva klasa često surovo prekine momente hrabrosti. Koliko je Francuska bila opasnija i konkretnija svedočio je i brutalan, ali indikativan statistički podatak: odnos u očekivanim golovima (xG koeficijent) iznosio je neverovatnih 2.00 prema svega 0.06 u korist Francuza. Bilo je jasno da je gol u vazduhu.