Sve je spremno za završni spektakl! Evropa lovi titulu, Argentina i Maroko brane čast ostatka sveta

Program otvara duel Francuske i Maroka, koji će biti odigran u četvrtak od 22.00 u Bostonu. Aktuelni vicešampion sveta i jedini predstavnik Afrike ponovo će ukrstiti koplja, baš kao i u polufinalu 2022, kada je bilo za 2:0 za Francusku.

Već narednog dana, u petak od 21.00, u Los Anđelesu snage će odmeriti Španija i Belgija, u sudaru evropskog šampiona i selekcije koja godinama pripada samom vrhu svetskog fudbala (četvrtfinale 2014. i treće mesto 2018).

Treći četvrtfinalni okršaj zakazan je za subotu od 23.00 u Majamiju, gde će Engleska pokušati da opravda ulogu favorita protiv izuzetno neugodne Norveške, predvođene generacijom koja posle eliminacije brazila sanja istorijsku medalju.

Poslednji učesnik polufinala biće poznat nakon susreta Argentine i Švajcarske, koji se igra u noći između subote i nedelje od 03.00 po srednjoevropskom vremenu u Kanzas Sitiju.

Pobednici prva dva četvrtfinala sastaće se u prvom polufinalu, koje je na programu 14. jula od 21.00 u Dalasu, dok će pobednici druga dva para igrati 15. jula od 21.00 u Atlanti.

Reprezentacije koje budu poražene u polufinalu imaće priliku da se bore za bronzanu medalju u utakmici za treće mesto, koja će biti odigrana 18. jula od 23.00 u Majamiju.

Veliko finale zakazano je za 19. jul od 21.00 u Nju Džersiju, gde će biti odlučeno ko će postati novi prvak sveta i naslednik titule osvojene na prethodnom Mundijalu.

Pred ljubiteljima fudbala je deset dana vrhunskog spektakla, četiri četvrtfinala, dva polufinala, utakmica za treće mesto i veliko finale koje će staviti tačku na najveći sportski događaj godine. Ostaje samo jedno pitanje, ko će 19. jula podići pehar namenjen šampionu sveta?

KVOTE ZA ŠAMPIONA SVETA

2,85: Francuska

4,50: Španija

5,00: Argentina

6,00: Engleska

17,0: Norveška

35,0: Belgija, Švajcarska, Maroko

KVOTE ZA NAJBOLJEG STRELCA MUNDIJALA

2,10: Lionel Mesi (Argentina)

2,35: Kilijan Embape (Francuska)

8,00: Erling Haland (Norveška)

9,00: Hari Kejn (Engleska)

40,0: Usman Dembele (Francuska), Mikel Ojarzabal (Španija)

ČETVRTFINALE MUNDIJALA

Četvrtak 22.00: (1,60) Francuska (4,00) Maroko (6,20)

Petak, 21.00: (1,65) Španija (4,00) Belgija (5,50)

Subota, 23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)

Nedelja, 03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)



