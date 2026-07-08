Sve je spremno za završni spektakl! Evropa lovi titulu, Argentina i Maroko brane čast ostatka sveta
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 02:14
Od osam učesnika četvrtfinala, četiri su ista kao u Kataru, a četiri različita
Posle više od mesec dana vrhunskog fudbala, uzbuđenja, iznenađenja i nezaboravnih utakmica, Svetsko prvenstvo 2026. stiglo je do najvažnijeg dela takmičenja. Ostalo je još samo osam reprezentacija koje će se boriti za najveći trofej u svetskom fudbalu, a već od 9. jula počinje četvrtfinalna faza.
U odnosu na prethodno Svetsko prvenstvo u Kataru, u četvrtfinalu su ostale četiri iste reprezentacije - Francuska, Engleska, Maroko i Argentina, dok su Španija, Belgija, Norveška i Švajcarska zamenile Hrvatsku, Brazil, Holandiju i Portugal. Norveška će učestvovati u četvrtfinalu prvi put u istoriji, Švajcarska prvi put posle 72 godine i 1954, Španija prvi put od 2010, a Belgija prvi put od 2018.
Izabrane vesti
Program otvara duel Francuske i Maroka, koji će biti odigran u četvrtak od 22.00 u Bostonu. Aktuelni vicešampion sveta i jedini predstavnik Afrike ponovo će ukrstiti koplja, baš kao i u polufinalu 2022, kada je bilo za 2:0 za Francusku.
Već narednog dana, u petak od 21.00, u Los Anđelesu snage će odmeriti Španija i Belgija, u sudaru evropskog šampiona i selekcije koja godinama pripada samom vrhu svetskog fudbala (četvrtfinale 2014. i treće mesto 2018).
Treći četvrtfinalni okršaj zakazan je za subotu od 23.00 u Majamiju, gde će Engleska pokušati da opravda ulogu favorita protiv izuzetno neugodne Norveške, predvođene generacijom koja posle eliminacije brazila sanja istorijsku medalju.
Poslednji učesnik polufinala biće poznat nakon susreta Argentine i Švajcarske, koji se igra u noći između subote i nedelje od 03.00 po srednjoevropskom vremenu u Kanzas Sitiju.
Pobednici prva dva četvrtfinala sastaće se u prvom polufinalu, koje je na programu 14. jula od 21.00 u Dalasu, dok će pobednici druga dva para igrati 15. jula od 21.00 u Atlanti.
Reprezentacije koje budu poražene u polufinalu imaće priliku da se bore za bronzanu medalju u utakmici za treće mesto, koja će biti odigrana 18. jula od 23.00 u Majamiju.
Veliko finale zakazano je za 19. jul od 21.00 u Nju Džersiju, gde će biti odlučeno ko će postati novi prvak sveta i naslednik titule osvojene na prethodnom Mundijalu.
Pred ljubiteljima fudbala je deset dana vrhunskog spektakla, četiri četvrtfinala, dva polufinala, utakmica za treće mesto i veliko finale koje će staviti tačku na najveći sportski događaj godine. Ostaje samo jedno pitanje, ko će 19. jula podići pehar namenjen šampionu sveta?
KVOTE ZA ŠAMPIONA SVETA
2,85: Francuska
4,50: Španija
5,00: Argentina
6,00: Engleska
17,0: Norveška
35,0: Belgija, Švajcarska, Maroko
KVOTE ZA NAJBOLJEG STRELCA MUNDIJALA
2,10: Lionel Mesi (Argentina)
2,35: Kilijan Embape (Francuska)
8,00: Erling Haland (Norveška)
9,00: Hari Kejn (Engleska)
40,0: Usman Dembele (Francuska), Mikel Ojarzabal (Španija)
ČETVRTFINALE MUNDIJALA
Četvrtak 22.00: (1,60) Francuska (4,00) Maroko (6,20)
Petak, 21.00: (1,65) Španija (4,00) Belgija (5,50)
Subota, 23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)
Nedelja, 03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)