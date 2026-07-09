Sve o novom Proleteru iz Zrenjanina: Znamo, biće negativnih emocija, ali tog kluba nema već 20 godina

Neće biti lako, jer Zrenjanin je već jednom prošao kroz sve ovo. Kada se ugasio Proleter, a Budućnost iz Banatskog Dvora ušla u Superligu, formiran je Banat iz Zrenjanina. Tri sezone se zadržao u najvišem rangu, posle toga je postepeno padao i vremenom nestao. U gradu sa oko 68.000 stanovnika (više od 100.000 sa okolnim mestima) nastao je fudbalski vakum.

Do pojave ekipe iz Elemira, koja želi da ga popuni.

“Igrali smo četiri sezone u Srpskoj ligi Vojvodina, namestilo se sve tako da smo osetili da možemo da napadnemo promociju u Prvu ligu. Sačuvali smo okosnicu tima koji smo postepeno gradili, malo se pojačali i osvojili smo prvo mesto. Odmah nam je bilo jasno da nećemo moći da igramo u Elemiru, jer stadion ne zadovoljava uslove takmičenja. Logično je bilo da se preselimo na Karađorđev park, a iz toga se prirodno javila i ideja da promenimo ime i probamo da oživimo fudbal u Zrenjaninu”, rekao je Poučki na početku razgovora za Mozzart Sport.

On je objasnio i kako je to sve tehnički izvedeno.

“Originalni, pravi Proleter ugasio se 2005. godine, a sledeće godine su njegove legende osnovale Proleter 2006, koji se takmičio u nižim ligama. Sad smo se dogovorili da udružimo snage, da napravimo od Naftagasa i njih jedan klub. Međutim, nismo Elemir ostavili bez kluba. Još uoči početka prošle sezone, kada se javila ideja o formiranju novog Proletera, osnovali smo OFK Elemir koji je krenuo da se takmiči od Gradske B lige, najnižeg ranga takmičenja. Odmah je izborio promociju u A ligu”.

Na lepom gradskom stadionu sada će se ponovo igrati kvalitetan fudbal.

“U toku su završni radovi na Karađorđevom parku, nadamo se da će sve biti spremno do 3. kola, kada bi trebalo prvi put da budemo domaćini. Treba još malo da se srede svlačionice, da nabavimo kućice za sudije i klupe, još nekoliko sitnijih stvari koje nisu previše komplikovane, ali treba vremena da se sve završi. Takođe, radimo i na sređivanju pomoćnih terena kako bismo mogli da treniramo na njima. Na glavnom terenu je travnata podloga, nije veštak”.

Da budemo precizni, Naftagas još uvek tehnički nije promenio ime. Sa administracijom u Srbiji proces ponekad ume da se razvuče, ali Poučki nas uverava da će sve biti uskoro ozvaničeno. A, onda ćemo dobiti i zvanično novo ime i logo...

“Podneli smo zahtev APR-u i sada čekamo da ga oni zvanično usvoje. To bi trebalo da bude gotovo za nekoliko dana, nadamo se da neće biti nekih problema. Sve ostale tehničke stvari ćemo napraviti kada to bude ozvaničeno, pokrenućemo sajt i zvanične klupske stranice na društvenim mrežama, a objavićemo i zvaničan logo kluba. Mogu samo da kažem da će biti sličan starom Proleterovom, sa nekim promenjenim detaljima”.

Jedno je sigurno, promena imena i vraćanje Proletera na fudbalsku mapu će izazvati reakciju. Sad, da li će ona biti pozitivna ili negativna, pitanje je. Grad u Banatu je emotivno vezan za stari Proleter.

“Svesni smo da će promena imena izazvati emociju u Zrenjaninu i da ona kod mnogih neće biti pozitivna. Verujem da će biti onih koji će isprva odbiti da nas prihvate, koji su vezani za stari Proleter. Razumemo i njih, mnogi su dobar deo života izdvojili za taj klub, išli na njegove mečeve i vezani su za njega. Ali, nažalost 20 godina nema više tog kluba. Naravno da smo mi uzeli ime Proletera i zbog marketinškog aspekta, neće izazivati istu pažnju Naftagas Elemir i Proleter, ali i zato što zaista želimo da oživimo fudbal u Zrenjaninu. Praktično 20 godina ovaj region nema ozbiljan klub, a toliko je velikih igrača kroz istoriju iznedrio i mi želimo da tako bude ponovo. San nam je da jednog dana i mi damo reprezentaciji Srbije nekog reprezentativca, onda ćemo smatrati da smo uspeli”.

Nedavno je kroz sličnu priču prošao čačanski fudbal. Borac je bankrotirao, pojavio se FK Provo i preregistrovao se u Borac 1926 kako bi se takmičio u Čačku. Iako takođe igra Mozzart Bet Prvu ligu, utisak je da Čačani još nisu prihvatili taj klub kao svoj.

Zato, opravdano je očekivanje da Zrenjaninci neće odmah dočekati novi Proleter raširenih ruku. Ima li njegovo rukovodstvo plan kako da ih “kupi”?

“Ići ćemo korak po korak, ne vredi da pokušavamo ništa na silu. Znam i da će moje izjave ovde svako da shvati onako kako želi, da će biti mnogo skeptičnih ljudi. Naš plan je da pokažemo da imamo najkvalitetniju ekipu u regionu. Trudićemo se da razvijemo omladinske kategorije, da iz njih tražimo igrače za prvi tim. Verujem da će Zrenjaninci početi da nas prihvataju onog momenta kada budemo počeli da priključujemo lokalne momke iz škole, ali do toga ne može da dođe preko noći”.

Poseban izazov biće formiranje budžeta za Mozzart Bet Prvu ligu. Klub je prvi put u ovom rangu, apsolutno sve u vezi njega je daleko skuplje nego u Srpskoj ligi.

“Radimo na dovođenju sponzora, uskoro treba da obavimo sastanak sa gradskom upravom. Sve ide u pozitivnom smeru. Činjenica je da nam to i jeste najveći izazov, da obezbedimo finansije, pogotovo sad kad smo novi u drugom rangu. Ipak, verujemo da će sve ovo biti dobra priča”.

Zvanično, ambicija Proletera biće da opstane u ligi. O promociji u Mozzart Bet Superligu zasad može da se priča u Zrenjaninu samo zavereničkim šapatom.

“Prelazak iz amaterskog u profesionalni fudbal nosi sa sobom puno izazova. Pogotovo administrativnih poslova sa kojima se nismo dosad susretali. Privikavamo se polako. Cilj nam je da budemo stabilni na sredini tabele, da pre svega opstanemo u ligi, a ako nam se ukaže prilika da napadnemo i plasman u plej-of oberučki ćemo je prihvatiti. Ne želimo da zvučimo arogantno, jer liga je zaista izuzetno jaka”, kazao je Poučki, a zatim najavio i jačanje sastava u kojem je trenutno najzvučnije ime nekadašnji napadač TSC-a Vladimir Silađi:

“Samo pogledajte imena ekipa koje su ispale iz lige – TSC, Spartak, Javor i Napredak. Za sva četiri tima kada čujete pomislite odmah na Superligu. Onda, imamo Voždovac, Loznicu, OFK Vršac koji je počeo da sarađuje sa Vojvodinom, pa Borac... Meni lično će Prva liga biti čak i zanimljivija od Superlige, jer je teritorijalno bolje raspoređena. Što se nas tiče, zadržali smo okosnicu iz prošle sezone, ali njima ćemo probati da pridodamo još 10-12 novih igrača koji imaju iskustvo iz ovog ranga. Sedmoricu smo već doveli, a u smiraj prelaznog roka sigurno će biti još nekoliko novajlija”.

Čekaćemo ih i pratićemo, naravno. Sigurni smo, jedno oko na novu ekipu sa Karađorđevog parka bacaće i oni koji će se mrštiti svaki put kada čuju ime Proleter Zrenjanin. Efekat koji su Poučki i njegovi saradnici želeli da dobiju kada su podneli zahtev za promenu imena su dobili, klub je definitivno izazvao pažnju javnosti. Sada je na njima i ekipi koju trenira Nikola Stojanović da to iskoriste na najbolji mogući način.

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