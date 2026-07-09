Tanjga ne komplikuje, Lale napadaju Fradi sa moćnim letnjim novajlijama

I zaista, Vošina veza, za koju su i ptice na grani znale da će je činiti pozadi Ifet Đakovac i Njegoš Petrović , a da će je iza napadača kompletirati Dejan Zukić , trebalo bi da predstavlja osovinu igre Novosađana. To je deo terena na kojem sve počinje za Vojvodinu, a gde bi moglo i da se završi po Mađare.

Ako je Božidar Bandović pre dve godine u potpunosti sakrio karte, izmestio nekoliko igrača koje je javnost videla kao startere i pokušao tako da iznenadi Frančeska Fariolija , tada na klupi Ajaksa, koncept kojeg se Tanjga sada pridržava potpuna je suprotnost. Nije u interesu šefa struke Vojvodine da krije karte, niti da ulazi u bilo kakvu vrstu nadmudrivanja sa kolegom na suprotnoj klupi, Balašem Borbelijem . Izvešće Tanjga u ovom trenutku, bar na papiru, najjači tim Vojvodine.

Vicešampion Srbije ponovo će izaći sa četvoricom pozadi. Ispred na golu neprikosnovenog Dragana Rosića u štoperskom paru, takođe očekivano, naći će se Đorđe Crnomarković i Kornel Suč. Desnu aut-liniju pokrivaće najkonstantniji Vošin igrač u polju iz prethodne sezone, Lazar Nikolić, dok će Lukas Baros dobiti prednost u odnosu na Petra Sukačeva. U zavisnosti od rezultata, 20-godišnji Vošin biser mogao bi da dobije priliku u drugom delu, budući da se od kraja prošle sezone nalazi u izvanrednoj formi.

Vojvodina – Ferencvaroš, domaćin daje prvi gol na meču, kvota 2,00

Kada su krila u pitanju, glavna uzdanica crveno-belih, koja bi svojim trkovima iza odbrane Fradija mogla da napravi najviše problema, biće Lazar Ranđelović. Naravno, članu idealnog tima Mozzart Bet Superlige u prošloj sezoni ne dovodi se u pitanje status startera na evropskoj premijeri. Na suprotnoj strani postojala je dilema – da li pružiti šansu Milanu Kolareviću od starta ili ostati dosledan planu sa priprema i sastavu koji je u prvom poluvremenu generalke razmontirao ekipu Kluža u Austriji, pa od prvog minuta poslati Stefana Mitrovića. Iako nije blistao na kontrolnim mečevima, bivši krilni napadač Crvene zvezde dobilo je poverenje stručnog štaba kao dve godine stariji, ali i fudbalski znatno iskusniji igrač od Kolarevića, koji se tek prošle sezone ustalio u superligaškom fudbalu.

20.00: (2,95) Vojvodina (3,45) Ferencvaroš (2,35)

Ako je bilo nedoumice u špicu, više je nema. Protiv mađarskog vicešampiona će na teren istrčati Nardin Mulahusejnović, sa željom da nastavi golgeterski niz iz jermenske Noe, kada je rešetao mreže širom Evrope. Možda bi stari poverenik Miroslava Tanjge, Aleksa Vukanović, dobio šansu od prvog minuta da nije imao manjih problema sa povredom tokom prethodnih nekoliko nedelja. Kako trenutno stoje stvari, 34-godišnji momak iz Gajdobre moraće da se zadovolji ulogom džokera sa klupe.

To znači da će se u početnih 11 naći sva letnja pojačanja osim Hamze Redžića. Startna postava Vovjodine za duel sa Ferencvarošem, u formaciji 4-2-3-1 trebalo bi da izgleda ovako: Dragan Rosić – L. Nikolić, Crnomarković, Suč, Baros – Petrović, Đakovac – Ranđelović, Zukić, Mitrović – Mulahusejnović.

LIGA EVROPE, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

18.00: (1,03) Karabag (13,0) Vestri (30,0)

19.00: (1,45) Dinamo Kijev (4,40) Univerzitate Kluž (7,25)

19.00: (1,38) Šerif Tiraspolj (4,60) Aluminij (9,00)

20.00: (1,25) CSKA Sofija (6,00) Deri Siti (11,0)

20.00: (2,95) Vojvodina (3,45) Ferencvaroš (2,35)

20.00: (1,40) Hajduk (4,60) Žilina (8,00)

***kvote su podložne promenama