Crno-beli podižu radnu temperaturu: Mete bivši NBA as i Pajola, Klajburn precrtan

Zbog odlaska Sterlinga Brauna i Dvejna Vašingtona Partizan Mozzart Betu potrebna su pojačanja i na mestu beka šutera. Juče su se pojavile informacije da je na radaru Parnog valjka i nekadašnji član Bruklin Netsa Tajson Etijen, ali izgleda da on nije jedini kojeg crno-beli imaju na svom radaru.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je naš portal došao, Partizan Mozzart Bet prati i Džajlena Novela. Reč je o momku s bogatim NBA iskustvom. Novel je u najjaču ligu na svetu došao 2019, godine, kada je draftovan kao 43. pik. U Vukovima se zadržao četiri sezone, a najbolja mu je bila 2022/2023 u kojoj je imao prosek od 10,8 poena. Međutim, od tog momenta je njegova karijera krenula silaznom putanjom.

Usledili su kratkotrajni angažmani u Memfisu i Detroitu, da bi poslednji NBA angažman imao u takmičarskoj 2024/2025. Kratko se zadržao u Nju Orleans Pelikansima, a onda je usledila Dži liga i igranje za razvojni tim Vašingtona, gde je beležio prosek od 24,7 poena, 4,2 skoka i 5,4 asistencija. Prošle sezone je najpre nosio dres kineskog Šangsi Brejva (13,7 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija), a zatim se otisnuo u Portoriko, gde je bio jedan od najboljih igrača lige s 22,4 poena i 3,5 asistencija. Novel je i tokom boravka u Kini bio meta Beograđana, ali se tada posao nije realizovao.