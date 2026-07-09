Crno-beli podižu radnu temperaturu: Mete bivši NBA as i Pajola, Klajburn precrtan
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 08:25
Nezvanično saznaje Mozzart Sport
Partizan Mozzart Bet će i ovog leta doživeti radikalnu rekonstrukciju igračkog kadra. Klub su napustili Isak Bonga, Dvejn Vašington, Sterling Braun, Dilan Osetkovski, Nik Kalates i Aleksa Radanov, a nije isključeno da ode i Bruno Fernando, kojem je Makabi ponudio 2.100.000 dolara po sezoni.
Sad je potrebno da crno-beli krenu sa ulaznim transferima, a neka imena već postaju poznata, ne računajući kvartet koji je navodno već sklopio dogovor s Partizanom (Derek Vilis, Kajl Olman, Kaverijus Hejs i Nikola Tanasković).
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Zbog odlaska Sterlinga Brauna i Dvejna Vašingtona Partizan Mozzart Betu potrebna su pojačanja i na mestu beka šutera. Juče su se pojavile informacije da je na radaru Parnog valjka i nekadašnji član Bruklin Netsa Tajson Etijen, ali izgleda da on nije jedini kojeg crno-beli imaju na svom radaru.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih je naš portal došao, Partizan Mozzart Bet prati i Džajlena Novela. Reč je o momku s bogatim NBA iskustvom. Novel je u najjaču ligu na svetu došao 2019, godine, kada je draftovan kao 43. pik. U Vukovima se zadržao četiri sezone, a najbolja mu je bila 2022/2023 u kojoj je imao prosek od 10,8 poena. Međutim, od tog momenta je njegova karijera krenula silaznom putanjom.
Usledili su kratkotrajni angažmani u Memfisu i Detroitu, da bi poslednji NBA angažman imao u takmičarskoj 2024/2025. Kratko se zadržao u Nju Orleans Pelikansima, a onda je usledila Dži liga i igranje za razvojni tim Vašingtona, gde je beležio prosek od 24,7 poena, 4,2 skoka i 5,4 asistencija. Prošle sezone je najpre nosio dres kineskog Šangsi Brejva (13,7 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija), a zatim se otisnuo u Portoriko, gde je bio jedan od najboljih igrača lige s 22,4 poena i 3,5 asistencija. Novel je i tokom boravka u Kini bio meta Beograđana, ali se tada posao nije realizovao.
Još jedna nezvanična informacija je i to da je trener crno-belih Đoan Penjaroja odbio Vila Klajburna i mogućnost da on pojača Partizan Mozzart Bet.
Kako naš portal nezvanično saznaje na radaru crno-belih nalazi se i Aleksandro Pajola. Sada već bivši organizator igre Virtusa jeste interesantan crno-belima kao neko ko bi pomogao Karliku Džonsu u kreaciji igre. Italijan je ove sezone imao problema s povredama i često bio van protokola, pa je tako odigrao svega 24 utakmice i u proseku beležio četiri poena, 2,7 skokova i 4,2 asistencije. Pajola se spominjao ka moguće pojačanje i večitog rivala crno-belih, ali deluje da je u ovom momentu bliži Humskoj.
I deluje da Pani valjak polako podiže temperaturu i broj obrtaja na tržištu.