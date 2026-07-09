Voša nema kome da se pravda, jer ima model za Evropu

Vojvodinaši delom grade optimizam i na činjenici da je Fradi prošle sezone, posle dužeg vremena, ostao bez titule, kao i na političkim promenama u Mađarskoj, koje su se evidentno odrazile na finansije ekipe sa Grupama arene. Najveća euforija među simpatizerima crveno-belih javlja se pošto baci pogled na papir sa imenima fudbalera koji čine ovaj tim Vojvodine. I na papiru to zaista izgleda impresivno. Još impresivnije bi bilo da je 2023. i da Novosađani mogu sa sigurnošću da tvrde da su dobili onog Ifeta Đakovca koji je žario i palio Mozzart Bet Superligom, kao i Stefana Mitrovića , tada projektovanog za sledeću „veliku stvar“ u srpskom fudbalu, ali...

Bio je i biće „Karađorđe“ fino ispunjen svaki put kad je Stara dama domaćin na međunarodnoj sceni. Ipak, kada klub u pripremi za nju potroši bezmalo 5.000.000 evra na pojačanja, onda se očekuje vatromet. Ciljano ili ne, čelnici Lala napravili su nezapamćen hajp pred početnu Vošinu utakmicu u Evropi. Istina, pre dve godine Novosađani su odmerili snage sa slavnim Ajaksom, ali em što se taj susret igrao u Bačkoj Topoli, em što niko zaista nije verovao da Voša može da ugrozi amsterdamskog giganta na bilo koji način. Sada svi veruju. Na tribini, po novosadskim kvartovima, kafićima i školama priča se da je Stara dama konačno oformila tim koji može da izađe na crtu i iskusnoj ekipi Fradija, koja Evropu nije propustila sedam godina. Hajde što su Mađari uspevali da se kvalifikuju za grupnu, odnosno ligašku fazu nekog UEFA takmičenja, već su u poslednje četiri sezone igrali i nokaut fazu.

Ruku na srce, većina navijača stići će bar na drugo poluvreme utakmice između Francuske i Maroka, kako bi svedočili magiji Embapea i družine, odnosno srčanosti jedine preostale afričke selekcije na planetarnoj smotri. I taj meč posmatraće kroz prizmu onoga što će se nekih pola sata ranije odigrati na najvećem novosadskom stadionu, na susretu Vojvodine i Ferencvaroša (20.00, TV Arena Premium 3), jer im neće značiti nijedan trk francuskog napadača bez prethodne Zukićeve magije, niti rezilijentnost Marokanaca ukoliko istu ne vide u ekipi Miroslava Tanjge .

Predvodnik parade skupocenih pojačanja, Dejan Zukić, vratio se da Staroj dami podari najbolje fudbalske godine i tako joj se oduži za sve što mu je pružila u prošlosti, ali i za afirmaciju na domaćoj, pa i regionalnoj sceni. Tu je i Njegoš Petrović u prajmu kao „sajdžija“ ovog tima Vojvodine i neko ko zna kako ekipa diše. Kada se ovim imenima doda i najbolje desno krilo prošle sezone u Mozzart Bet Superligi, Lazar Ranđelović, pa i njegov imenjak Lazar Nikolić, Lukas Baros, hobotnica u vidu Dragana Rosića na golu...

Istina, umeju Novosađani ponekad da budu sanjari, ali ovaj tim, kao i generalka protiv Kluža u Austriji, daju osnova za određene maštarije i nadu da Vojvodina konačno može da izbori plasman u ligašku fazu jednog međunarodnog takmičenja. Ujedno popravi državni, ali i klupski koeficijent na UEFA listama.

Eventualna pobeda večeras protiv Ferencvaroša bila bi samo korak u tom pravcu, ali korak koji bi dodatno napumpao balon optimizma u Novom Sadu. Balon spreman i da pukne ukoliko se odigra suprotan scenario. Bilo kakav vid trežnjenja mogao bi kobno da se odrazi na čitavu sezonu Lala, jer bi popravni morao da se polaže protiv Ajaksa. A ko želi da pravda utrošene milione na „Johan Krojf Areni“?

Vojvodina ne prima gol, kvota 4,70

Nećemo da mračimo, niti da srljamo. Iako je za ove četiri sezone, koliko je u Vojvodini, nova uprava na čelu sa Dragoljubom Zbiljićem imala popriličan broj nelogičnih poteza, za poteze ovog leta – kada je dobrano zavukla ruku u klupsku kasu kako bi se potukla za mesto pod suncem – valja je pohvaliti. Pre svega zbog hrabrosti, ali i zbog pokaznog modela za ostale srpske klubove koji nisu Crvena zvezda i Partizan, a libe se da potroše određena sredstva kako bi napravili iskorak u Evropi, samo zato što im niko ništa ne garantuje.

Zbog toga Voša nema potrebu ikome da se pravda, a Zuka bi trebalo da igra isto sada, kada vredi 2.000.000 evra, kao i kada je vredeo desetinu te cifre. Nisu Lale krive što je fudbalska utakmica poistovećena sa finansijskom i što se za rezultat bori za pregovaračkim stolom koliko i na terenu. A još manje je kriv momak iz Bačkog Jarka što vredi koliko vredi, jer je u prethodne dve sezone spakovao 22 gola i 21 asistenciju u austrijskoj Bundesligi.

Niko ne garantuje ni Vojvodini da će joj potrošeni milioni doneti rezultat ovog leta. Da će Đakovac i Mitrović pronaći staru formu, da se Zukić neće ugušiti pod pritiskom prevelikih očekivanja, da se Petrović, Rosić i Nikolić već nisu zasitili fudbala u Novom Sadu.

To samo iziskuje potrebu da im se pruži veća podrška, jer neko mora da krene. Kroz zid, kroz Fradi, Tvente, Ajaks... Predugo su Lale cupkale u mestu, a onda su prošle sezone napravile iskorak u domaćim okvirima, sledeće je isto to u Evropi.

Vojvodina je ovog leta poslovala u maniru velikog kluba. Uspela je da vrati nekadašnjeg kapitena i dete kluba u zenitu karijere i okruži ga fudbalerima koji i te kako mogu da se potuku za nešto veće. E, to je model za Evropu.

LIGA EVROPE, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

18.00: (1,03) Karabag (13,0) Vestri (30,0)

19.00: (1,45) Dinamo Kijev (4,40) Univerzitate Kluž (7,25)

19.00: (1,38) Šerif Tiraspolj (4,60) Aluminij (9,00)

20.00: (1,25) CSKA Sofija (6,00) Deri Siti (11,0)

20.00: (2,95) Vojvodina (3,45) Ferencvaroš (2,35)

20.00: (1,40) Hajduk (4,60) Žilina (8,00)

***kvote su podložne promenama