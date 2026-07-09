Dubai i Panatinaikos su poremetili tržište

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas oglasio se na tu temu i trofejni Grk smatra da je tržište malo i poremećeno.

"Transferi tokom leta ne garantuju uspeh tokom zime. Svaki tim pokušava da ojača sastav. Transferi koje gledamo ovog leta u Evroligi su neverovatni. Asvel je odjednom došao do ogromnog budžeta. Dubai je velikim ulaganjima poremetio tržište. Isto važi i za Panatinaikos, koji je mnogo investirao. Zbog toga će konkurencija biti barem na nivou prošle sezone, a verovatno i jača. Uspeh ne zavisi samo od letnjih pojačanja. Mnogo je važnije kako će se igrači uklopiti, da li će prihvatiti svoje uloge i koliko će tim ostati na mestu u najtežim trenucima sezone", rekao je šef stručnog štaba crveno-belih.

Osvrnuo se i na dolazak Žana Montera. Barcokas kaže da pojedini igrači upravo zbog sistema igre biraju Olimpijakos.

"To može da bude slučajnost, ali i ne mora da znači. Neki igrači ne vole način na koji Olimpijakos igra i radije odlaze u timove gde će imati potpunu slobodu. Mi verujemo da našim igračima dajemo slobodu, ali postoje određena pravila kako želimo da igramo. Ove godine doveli smo Mekintajera i Montera jer smatraju da ovde mogu da napreduju. Veruju da će se razvijati kao igrači i da će ostvariti i lične i timske ciljeve. Reč je o dvojici veoma kvalitetnih košarkaša koji dolaze u jedan od najuspešnijih programa u Evropi".

Poslao je poruku navijačima, koje su obradovali protekle sezone.

"Nadam se da će imati mirno leto. Stalno nam govore da smo im ovom sezonom ulepšali leto. Mogu da obećam da ćemo po završetku odmora ponovo raditi sa istom energijom i učiniti sve da našem timu donesemo nove velike uspehe".

Produžio je ugovor do 2029. godine.

"To sam rekao i ranije – za mene je Olimpijakos najbolji klub na svetu. Ne govorim to da bih nekome laskao ili bilo koga zadovoljio. Zaista tako osećam. Mnogo mi znači što mogu da nastavim da radim u klubu koji volim. Ali nije najvažnije kako se ja osećam, već šta o ovom projektu misle naši predsednici i svi ljudi u Olimpijakosu. Ako su oni zadovoljni, onda sam i ja srećan", kaže Barcokas.