Tata Paolo četvrt veka znao samo za Milan, sin Danijel već ima sedmi klub

Da sin fudbaler, naslednik, bude prevaziđe oca koji je bio fudbalska legenda? Retko se dešava, gotovo nikad. Mada... Paolo Maldini ne da je izašao iz senke oca, legendarnog Ćezarea, trostrukog osvajača Serije A i prvaka Evrope sa Milanom, već je postao jedan od najboljih defanzivaca svih vremena. Ali to je izuzetak koji potvrđuje pravilo. A pravilo je da sinovi jednostavno ne mogu da se približe očevima.

Jer posle Paola došao je Danijel čija će karijera biti prosečna. Zagrebao je u prvi tim Milana, sa San Sira išao na pozajmice u Speciju, Empoli i Moncu, iz Monce koja ga je svojevremeno otkupila dobacio do Atalante, ali umesto da iz Bergama napravi ključni korak ka visinama i (eventualno) statusu standardnog člana nikad slabije reprezentacije Italije, Danijel je počeo da pada pre no što je uzleteo.