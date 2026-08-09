Tata Paolo četvrt veka znao samo za Milan, sin Danijel već ima sedmi klub
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 15:54
Sedam sezona profesionalne karijere i isto toliko klubova... Maldini junior se preselio na Sardiniju
Da sin fudbaler, naslednik, bude prevaziđe oca koji je bio fudbalska legenda? Retko se dešava, gotovo nikad. Mada... Paolo Maldini ne da je izašao iz senke oca, legendarnog Ćezarea, trostrukog osvajača Serije A i prvaka Evrope sa Milanom, već je postao jedan od najboljih defanzivaca svih vremena. Ali to je izuzetak koji potvrđuje pravilo. A pravilo je da sinovi jednostavno ne mogu da se približe očevima.
Jer posle Paola došao je Danijel čija će karijera biti prosečna. Zagrebao je u prvi tim Milana, sa San Sira išao na pozajmice u Speciju, Empoli i Moncu, iz Monce koja ga je svojevremeno otkupila dobacio do Atalante, ali umesto da iz Bergama napravi ključni korak ka visinama i (eventualno) statusu standardnog člana nikad slabije reprezentacije Italije, Danijel je počeo da pada pre no što je uzleteo.
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Prošle sezone jalova pozajmica u Laciju, sada još jedna selidba na godinu dana... Ovoga puta u Kaljari koji će imati pravo da ga otkupi ukoliko bude bio zadovoljan igrama, a morati to da učini ako određeni uslovi budu ispunjeni.
I tu dolazimo do dva ekstrema, dva suprotna pola na kojima se nalaze tata Paolo i sin Danije. Legendarni kapiten Milana je čitavu karijeru bio Rosonero. Četvrt veka, 25 godina i samo jedan tim. A Danijelu je Kaljari već sedmi klub u isto toliko godina profesionalne karijere. U tih sedam godina stalo je 119 nastupa u svim takmičenjima, 16 pogodaka i pet asistencija.
Mnogo se više očekivalo kada ga je pre dva leta Atalanta platila Monci 13.000.000 evra. Lacio je na kraju minule sezone imao pravo da ga otkupi za oko 15.000.000 evra, ali je procenio da 24-godišnjak nije vredan tolikog ulaganja. Možda su upravo klubovi poptu Monce i Kaljarija po Danijelovoj meri.