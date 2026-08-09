Van Bronkhorst počeo pobedom: Dominacija dve trećine, strepnja na kraju
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 14:35
Sparti u završnici gradskog derbija sa Fajenordom poništena dva gola
Dominacija, strepnja, pobeda. Preživeo je Fajenord početni meč novog prvenstva Holandije i sa komšijskog Het Kastela doneo tri boda, koja je igrom zaslužio. Na povratničkom debiju Đovanija van Bronkhorsta u ulozi trenera, velikan sa De Kajpa je dobio derbi Roterdama, iako je u završnici suočen sa velikim pritiskom domaćina. Na kraju ga je izdržao i tako iskoristio kiks PSV-a u subotu uveče, pa već ima dva boda više od šampiona države – 1:0.
Van Bronkhorst je posle sedam godina debitovao na klupi Fajenorda i odmah u početnih 11 uvrstio trojicu novajlija. Branio je Nemac Tjarik Ernst (došao iz Herte), a u polju su dejstvovali španski štoper Mika Marmol i belgijski vezista Šarl Vanhut. Tako osvežen tim, sa Japancem Ajaseom Uedom u ofanzivi (uprkos mogućnosti da se preseli u Fenerbahče), izgledao je dominantno više od dve trećine meča. Napadao je u talasima, ređao prilike, naterao gradskog rivala da se povija i deset minuta pre odlaska na pauzu je veliku inicijativu pretočio u zasluženu prednost. Givai Zehijel je proigrao Lusijana Valentea, a novi kapiten tima bio siguran za prvi gol Fajenorda ove sezone.
Izabrane vesti
Zehijel je posebno mučio odbranu Sparte, ali gosti nisu uspeli nikako da prelome derbi i steknu dva gola prednosti, iako su meč okončali sa 22 udarca na gol. Doduše, samo šest u okvir.
I taman kada se činilo da Sparta u takvim okolnostima nema kud, počela je više da rizikuje. Pretila je, ubacivala loptu u kazneni prostor, tražeći rezervistu Milana Zonevelda, a on visinom od skoro dva metra unosio paniku u odbranu Fajenorda. Taj pritisak je doneo Zoneveldu čak dva pogotka, ali su oba opravdano poništena. Prvi, zato što se našao u ofsajd poziciji, a drugi u nadoknadi, kada je najpre faulirao odbrambenog igrača i tako stekao nedozvoljenu prednost.
Na kraju, statistika nije registrovala nijedan udarac Sparte u okvir gola, međutim, ovo je za Fajenord svakako bio znak upozorenja da nije gotovo dok stvarno ne obezbedi pobedu.
HOLANDSKA EREDIVIZIJA – 1. KOLO
Petak
Kambur - Ekscelzior 0:4 (0:3)
/Jegojan 17, Najoks 31, 69, Garden 42/
Subota
NEC Najmehen - Telstar 1:2 (0:2)
/Sjerhuis 83 - Brouver 1, Mendes 24/
Go Ahed Igls - Vilem drugi 4:1 (1:1)
/Tengstet 30, Mulensten 61, Flataker 63, Dirksen 69 - Hen 13/
PSV - Fortuna Sitard 2:2 (0:1)
/Flamingo 55, Fernandez 74 - Romeni 42, Mišu 90+3/
AZ Alkmar - ADO Den Hag 2:0 (0:0)
/Dal 61, Stengs 68/
Nedelja
Sparta - Fajenord 0:1 (0:1)
/Valente 35/
14.30: (2,35) Groningen (3,45) Utreht (2,95)
14.30: (6,00) Zvole (4,70) Ajaks (1,48)
16.45: (3,00) Herenven (3,80) Tvente (2,15)
***kvote su podložne promenama