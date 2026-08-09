Van Bronkhorst počeo pobedom: Dominacija dve trećine, strepnja na kraju

Dominacija, strepnja, pobeda. Preživeo je Fajenord početni meč novog prvenstva Holandije i sa komšijskog Het Kastela doneo tri boda, koja je igrom zaslužio. Na povratničkom debiju Đovanija van Bronkhorsta u ulozi trenera, velikan sa De Kajpa je dobio derbi Roterdama, iako je u završnici suočen sa velikim pritiskom domaćina. Na kraju ga je izdržao i tako iskoristio kiks PSV-a u subotu uveče, pa već ima dva boda više od šampiona države – 1:0.

Van Bronkhorst je posle sedam godina debitovao na klupi Fajenorda i odmah u početnih 11 uvrstio trojicu novajlija. Branio je Nemac Tjarik Ernst (došao iz Herte), a u polju su dejstvovali španski štoper Mika Marmol i belgijski vezista Šarl Vanhut. Tako osvežen tim, sa Japancem Ajaseom Uedom u ofanzivi (uprkos mogućnosti da se preseli u Fenerbahče), izgledao je dominantno više od dve trećine meča. Napadao je u talasima, ređao prilike, naterao gradskog rivala da se povija i deset minuta pre odlaska na pauzu je veliku inicijativu pretočio u zasluženu prednost. Givai Zehijel je proigrao Lusijana Valentea, a novi kapiten tima bio siguran za prvi gol Fajenorda ove sezone.