Vlahoviću u Istanbulu plata od 10.000.000 evra i još toliko samo da potpiše
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 15:08
Bešiktaš se pred srpskim centarforom pojavio sa konkretnim ciframa
Bar neće menjati boje i makar će imati trenera koji ga obožava. Tačno je da će Dušan Vlahović promeniti sredinu, izvesno ga više nećemo gledati na terenima Serije A, sva je prilika ni u „ligama petice“, osim ako nekim slučajem Atletiko ne proda Aleksandra Serlota, pa krene po Srbina, ali su zato sve veće šanse da doskorašnji Juventusov napadač opet obuče crno-belo.
Sedmicama Bešiktaš obleće oko špica iz „klase 2000“, a sada je preduzeo i prve konkretne korake. Gazeta delo sport izveštava da je istanbulski velikan, posle kontakata sa Dušanovim ocem Milošem, pred Vlahovića stavio ponudu u pokušaju da ga što pre privoli da dođe u Tursku. Prema tim navodima, Bešiktaš je nekadašnjem prvotimcu Partizana dostavio sledeći plan: ugovor na četiri godine, plata 10.000.000 evra po sezoni, a pride još 10.000.000 samo za potpis, pošto je slobodan na tržištu i igrači to svuda koriste da dobiju što je moguće bolje uslove.
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Vlahović još nije odgovorio na ponudu, ali se na Bosforu nadaju pozitivnom epilogu, jer su se znatno približili zahtevima Srbina. Podsetimo, u poslednjoj godini ugovora sa Juventusom Dušan je imao garantovanih 12.000.000 evra, kao posledicu rastućih primanja, koja su dostigla maksimum, jer je odradio ugovor do kraja. Sada je tražio nešto slično, ali kako vreme prolazi, a nema klub, ponuda Bešiktaša deluje skroz u redu.
Posebno što Gazeta naglašava da bi čelnici turskog kluba i agenti Dušana Vlahovića tek trebalo da pregovaraju o bonusima. Kako individualnim, tako i timskim. Na taj način, naš reprezentativac bi verovatno dobacio do željenih 12.000.000 evra, naravno pod uslovom da bude redovno na terenu i da trese mreže.
To bi trebalo da se desi, jer ga na Vodafon parku čeka Vinčenco Italijano, poznanik iz Fjorentine. Italijano je bio zaslužan za Vlahovićev rast u italijanskom fudbalu, a način na koji je igrao u Firenci lansirao ga je u Juventus. U međuvremenu je Italijano bio u Bolonji, da bi letos stigao u Bešiktaš, kao zamena za Sergena Jaldžina. I jedva čeka da obnovi saradnju sa Vlahovićem.
Srbin se nada da bi mogao da igra fudbal kao nekad. Posebno što je prošlu godinu maltene izgubio usled povrede.