Vlahoviću u Istanbulu plata od 10.000.000 evra i još toliko samo da potpiše

Vlahović još nije odgovorio na ponudu, ali se na Bosforu nadaju pozitivnom epilogu, jer su se znatno približili zahtevima Srbina. Podsetimo, u poslednjoj godini ugovora sa Juventusom Dušan je imao garantovanih 12.000.000 evra, kao posledicu rastućih primanja, koja su dostigla maksimum, jer je odradio ugovor do kraja. Sada je tražio nešto slično, ali kako vreme prolazi, a nema klub, ponuda Bešiktaša deluje skroz u redu.

Posebno što Gazeta naglašava da bi čelnici turskog kluba i agenti Dušana Vlahovića tek trebalo da pregovaraju o bonusima. Kako individualnim, tako i timskim. Na taj način, naš reprezentativac bi verovatno dobacio do željenih 12.000.000 evra, naravno pod uslovom da bude redovno na terenu i da trese mreže.

To bi trebalo da se desi, jer ga na Vodafon parku čeka Vinčenco Italijano, poznanik iz Fjorentine. Italijano je bio zaslužan za Vlahovićev rast u italijanskom fudbalu, a način na koji je igrao u Firenci lansirao ga je u Juventus. U međuvremenu je Italijano bio u Bolonji, da bi letos stigao u Bešiktaš, kao zamena za Sergena Jaldžina. I jedva čeka da obnovi saradnju sa Vlahovićem.

Srbin se nada da bi mogao da igra fudbal kao nekad. Posebno što je prošlu godinu maltene izgubio usled povrede.