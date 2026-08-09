Rendžers ostavio Galatu u šoku, traži 40.000.000 za napadača sa samo jednom solidnom sezonom

Ovakav stav Policajaca ostavio je čelnike Galatasaraja u potpunom šoku, s obzirom na to da Čermitijeva dosadašnja statistika teško opravdava tolika potraživanja. Mladi napadač jeste prošle sezone postigao ukupno 15 golova u svim takmičenjima (u ligi 11 i u kupu 4), ali kada se učinak raščlani, brojke otkrivaju drugu stranu medalje. U škotskom Premijeršipu mrežu je tresao 11 puta, dok je na evropskoj sceni, u Ligi Evrope, ostao na nuli na osam utakmica.

Ipak, uprava Rendžersa i novi trener Derek Mekinis nemaju nikakvu potrebu da žure sa prodajom. Svesni su da turski klubovi opasno zagrizu kada targetiraju pojačanje - podsetimo, još u januaru je Fenerbahče nudio 15.000.000 evra i bio odbijen. Glazgovski klub želi da sačuva okosnicu tima za borbu za titulu i napad na Evropu, pa im se ne žuri sa puštanjem glavnog aduta osim ako ne stigne astronomska ponuda.

Ni sam Čermiti za sada ne vrši pritisak na klub i deluje potpuno distancirano od pregovora.

"Srećan sam ovde. Volim Glazgov, volim klub i osećam da me svi podržavaju u razvoju. Glasine me ne dotiču, to prepuštam agentu i porodici. Sto odsto sam fokusiran na Rendžers i siguran sam da mogu još mnogo više. Moj cilj je jasan, želim da igram na tako visokom nivou da zaslužim poziv u reprezentaciju Portugala," poručio je nedavno mladi špic.

Rendžers je podigao lestvicu ekstremno visoko i prebacio lopticu u dvorište Galatasaraja. Da li su Turci spremni da plati 40.000.000 evra za igrača iza koga je tek jedna solidna sezona ili će potražiti drugačije rešenje u finišu prelaznog roka, biće poznato u narednim danima.