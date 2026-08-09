Rendžers ostavio Galatu u šoku, traži 40.000.000 za napadača sa samo jednom solidnom sezonom
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 16:42
Sa Ajbroksa su već odbili 25.000.000 evra za centarfora koji je u škotskom Premijeršipu dao 11 golova, a u Ligi Evrope nijedan
Kada se u sezoni 2022/23 pojavio u prvom timu lisabonskog Sportinga, Jusef Čermiti zaličio je na potencijalno čudo od deteta zbog impresivnih fizičkih predispozicija. Ipak, put do potvrdnog statusa na velikoj sceni bio je trnovit. Mladi portugalski fudbaler od roditelja iz Tunisa i Gvineje Bisao se potom preselio u Everton, koji ga je u leto 2025. platio oko 9.500.000 evra (8.000.000 funti), ali u Premijer ligi nije uspeo da uhvati pravi ritam. Spas je potražio u Glazgovu, a posle samo jedne sezone u dresu Rendžersa, njegova cena je u Škotskoj skočila do granica koje prkose tržišnoj logici.
Šampion Turske, Galatasaraj, krenuo je u napad na 22-godišnjeg napadača i na adresu škotskog velikana poslao zvaničnu ponudu tešku čak 25.000.000 evra. Radi se o sumi koja bi predstavljala klupski rekord Rendžersa i nadmašila dosadašnji najveći transfer Kalvina Basija u Ajaks. Međutim, sa Ajbroksa je ekspresno stigao negativan odgovor, propraćen šokantnim zahtevom, igrač može da ide samo za 40.000.000 evra!
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Ovakav stav Policajaca ostavio je čelnike Galatasaraja u potpunom šoku, s obzirom na to da Čermitijeva dosadašnja statistika teško opravdava tolika potraživanja. Mladi napadač jeste prošle sezone postigao ukupno 15 golova u svim takmičenjima (u ligi 11 i u kupu 4), ali kada se učinak raščlani, brojke otkrivaju drugu stranu medalje. U škotskom Premijeršipu mrežu je tresao 11 puta, dok je na evropskoj sceni, u Ligi Evrope, ostao na nuli na osam utakmica.
Ipak, uprava Rendžersa i novi trener Derek Mekinis nemaju nikakvu potrebu da žure sa prodajom. Svesni su da turski klubovi opasno zagrizu kada targetiraju pojačanje - podsetimo, još u januaru je Fenerbahče nudio 15.000.000 evra i bio odbijen. Glazgovski klub želi da sačuva okosnicu tima za borbu za titulu i napad na Evropu, pa im se ne žuri sa puštanjem glavnog aduta osim ako ne stigne astronomska ponuda.
Ni sam Čermiti za sada ne vrši pritisak na klub i deluje potpuno distancirano od pregovora.
"Srećan sam ovde. Volim Glazgov, volim klub i osećam da me svi podržavaju u razvoju. Glasine me ne dotiču, to prepuštam agentu i porodici. Sto odsto sam fokusiran na Rendžers i siguran sam da mogu još mnogo više. Moj cilj je jasan, želim da igram na tako visokom nivou da zaslužim poziv u reprezentaciju Portugala," poručio je nedavno mladi špic.
Rendžers je podigao lestvicu ekstremno visoko i prebacio lopticu u dvorište Galatasaraja. Da li su Turci spremni da plati 40.000.000 evra za igrača iza koga je tek jedna solidna sezona ili će potražiti drugačije rešenje u finišu prelaznog roka, biće poznato u narednim danima.