Težak dan za regionalni fudbal: Crnogorci izgubili sve, Ljajićevo Sarajevo se izvuklo...
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 23:01
Inter iz Turkua ispustio pobedu na Koševu – 1:1
Nije baš da smo iznenađeni, ali uglavnom od Đevđelije do Triglava svakog leta iz svakog kluba slušamo priče da je vreme za iskorak. Ali realnost bi mogla i ovog ranog najtoplijeg godišnjeg doba da bude surova za klubove iz regiona. Tačno je da je Hajduk iz Splita prilično ubedljivo slavio protiv Žiline, odnosno da se Škendija šetala na Gibrraltaru u kvalifikacija za Ligu Konferencija.
Rezultati ostalih klubova iz regiona mogu da se okrakterišu jednom rečju – blaga katastrofa. Posebno se to odnosi na predstavnike Crne Gore kojima grupna faza bilo kog evropskog takmičenja izgleda daleko. Koliko je, na primer, Podgorica daleko od Njujorka, jednog od domaćina Mundijala.
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Težak dan za crnogorske klubove, započet porazima Mornara i Dečića nastavio je u večernjim satima, u okviru kvalifikacija za Ligu Konferencija, i Petrovac. Nije baš to klub poznat po evropskim podvizima, ali nije baš ni normalno da Litvanci dođu u Crnu Goru, vide lepote Podgorice i primorja, i pobede. Žalgiris je priličmno autoritativno. Klub poznat po košarci do pobede je vodio nekadašnji omladinac Čukaričkog, potom i prvotimac Javora Nikola Petković. On je sa dva gola torpedovao odbranu Petrovca. Konačnih 3:1 postavio je Bilenki.
Velika muka čeka Sarajevo Adema Ljajića u revanš meču kvalifikacija za Ligu Konferencija. Bordo tim je preživeo finsku disciplinu Intera iz Turkua i golom u sudijskoj nadoknadi došao do remija. Mada teško da će navijači Sarajeva biti zadovoljni viđenim u režiji ekipe koja u svojim redovima ima Ljajića, Cimerota...
Promašio je Adem Ljajić nekoliko izglednih šansi, ali se iskupio u poslednjim trenucima meča. Centrirao je iz kornera, a u gužvi pred golom finskog predstavnika najbolje se snašao Barišić i nekako ugurao loptu u mrežu.
VALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 1. KOLO
Utorak
Una Štrasen - La Fiorita 1:0 (1:0)
Elbasani - Bate Borisov 1:1 (1:0)
Sreda
Zira - Torpedo Kutaisi 3:0 (1:0)
Konahs Ki Nomads - Baljkani 0:0
Diferdanž - Ilves 0:0
Četvrtak
Atletik Eskaldes - Mornar 2:1 (0:1)
Alaškert - Jelimaj 1:1
Dila Gori - Virtus San Marino 3:1
Lijepaja - Dečić 1:0
Hegelman - Paide 1:1 (1:1)
Kalju - Linfild 1:0 (0:0)
Bohemijans - Sent Džozefs 2:0 (0:0)
Dinamo Minsk - Sileks 0:1 (0:1)
Marsašlok - Pjunik 0:3 (0:1)
Velež - Milsami 1:1 (0:0)
Mondorf - Dinamo Tbilisi 1:2 (0:2)
Kernarfon - Levadija 0:5 (0:3)
FK Evropa - Škendija 0:5 (0:1)
Vlaznija - Mileševo 2:1 (1:1)
Glentoran - RFS 1:2 (1:1)
Runavik - Hamrun 1:1 (1:0)
Petrovac - Žalgiris 1:3 (1:1)
Dinamo Tirana - Astana 0:1 (0:0)
Sarajevo - Inter Turku 1:1 (0:1)
Stjernan - Vikingur 3:1 (1:1)