Težak dan za regionalni fudbal: Crnogorci izgubili sve, Ljajićevo Sarajevo se izvuklo...

Težak dan za crnogorske klubove, započet porazima Mornara i Dečića nastavio je u večernjim satima, u okviru kvalifikacija za Ligu Konferencija, i Petrovac. Nije baš to klub poznat po evropskim podvizima, ali nije baš ni normalno da Litvanci dođu u Crnu Goru, vide lepote Podgorice i primorja, i pobede. Žalgiris je priličmno autoritativno. Klub poznat po košarci do pobede je vodio nekadašnji omladinac Čukaričkog, potom i prvotimac Javora Nikola Petković. On je sa dva gola torpedovao odbranu Petrovca. Konačnih 3:1 postavio je Bilenki.

Velika muka čeka Sarajevo Adema Ljajića u revanš meču kvalifikacija za Ligu Konferencija. Bordo tim je preživeo finsku disciplinu Intera iz Turkua i golom u sudijskoj nadoknadi došao do remija. Mada teško da će navijači Sarajeva biti zadovoljni viđenim u režiji ekipe koja u svojim redovima ima Ljajića, Cimerota...

Promašio je Adem Ljajić nekoliko izglednih šansi, ali se iskupio u poslednjim trenucima meča. Centrirao je iz kornera, a u gužvi pred golom finskog predstavnika najbolje se snašao Barišić i nekako ugurao loptu u mrežu.

VALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 1. KOLO

Utorak

Una Štrasen - La Fiorita 1:0 (1:0)

Elbasani - Bate Borisov 1:1 (1:0)

Sreda

Zira - Torpedo Kutaisi 3:0 (1:0)

Konahs Ki Nomads - Baljkani 0:0

Diferdanž - Ilves 0:0

Četvrtak

Atletik Eskaldes - Mornar 2:1 (0:1)

Alaškert - Jelimaj 1:1

Dila Gori - Virtus San Marino 3:1

Lijepaja - Dečić 1:0

Hegelman - Paide 1:1 (1:1)

Kalju - Linfild 1:0 (0:0)

Bohemijans - Sent Džozefs 2:0 (0:0)

Dinamo Minsk - Sileks 0:1 (0:1)

Marsašlok - Pjunik 0:3 (0:1)

Velež - Milsami 1:1 (0:0)

Mondorf - Dinamo Tbilisi 1:2 (0:2)

Kernarfon - Levadija 0:5 (0:3)

FK Evropa - Škendija 0:5 (0:1)

Vlaznija - Mileševo 2:1 (1:1)

Glentoran - RFS 1:2 (1:1)

Runavik - Hamrun 1:1 (1:0)

Petrovac - Žalgiris 1:3 (1:1)

Dinamo Tirana - Astana 0:1 (0:0)

Sarajevo - Inter Turku 1:1 (0:1)

Stjernan - Vikingur 3:1 (1:1)