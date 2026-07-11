Hapoel uspeo da zadrži bitnog igrača
Vreme čitanja: 1min | sub. 11.07.26. | 20:52
Ilajdža Brajant ostaje u Hapoelu
Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva uspeo je da završi najvažniji posao ovog leta i osigura ostanak svog najboljeg košarkaša. Ilajdža Brajant je zvanično stavio paraf na produžetak saradnje koji će ga u taboru izraelskog kluba zadržati sve do 2029. godine. Nakon potpisivanja ugovora, prva zvezda tima nije krila oduševljenje zbog ostanka u dobro poznatom okruženju, poslavši moćnu poruku navijačima pred nove izazove na evroligaškoj sceni.
"Veoma sam uzbuđen što nastavljam u crvenom dresu i jedva čekam da vas sve ponovo vidim. Već se radujem povratku na posao i nastavku mukotrpnog truda. Idemo, Hapoel!“, izjavio je Brajant povodom produžetka ugovora, jasno stavljajući do znanja da je gladan novih uspeha.
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Brajant je bio ključni pokretač istorijskih rezultata Hapoela u prethodnom periodu. Tokom svoje debitantske sezone u izraelskom timu, etablirao se kao jedan od najdominantnijih košarkaša u elitnom evropskom takmičenju. Sjajni Amerikanac je prosečno beležio 15,4 poena, 5,2 skoka i 3,3 asistencije po utakmici, predvodeći Hapoel do šeste pozicije na tabeli u ligaškom delu sezone.
Ovakav podvig, s obzirom na to da je klubu ovo bila prva, debitantska sezona u Evroligi, doneo je Brajantu i prestižno priznanje – izabran je u idealnu petorku elite.