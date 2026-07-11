Hapoel uspeo da zadrži bitnog igrača

Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva uspeo je da završi najvažniji posao ovog leta i osigura ostanak svog najboljeg košarkaša. Ilajdža Brajant je zvanično stavio paraf na produžetak saradnje koji će ga u taboru izraelskog kluba zadržati sve do 2029. godine. Nakon potpisivanja ugovora, prva zvezda tima nije krila oduševljenje zbog ostanka u dobro poznatom okruženju, poslavši moćnu poruku navijačima pred nove izazove na evroligaškoj sceni.

"Veoma sam uzbuđen što nastavljam u crvenom dresu i jedva čekam da vas sve ponovo vidim. Već se radujem povratku na posao i nastavku mukotrpnog truda. Idemo, Hapoel!“, izjavio je Brajant povodom produžetka ugovora, jasno stavljajući do znanja da je gladan novih uspeha.