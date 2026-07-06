Ušao čovek koji može sve i uništio Ronaldovu poslednju šansu: Španski specijal za četvrtfinale

Koliko je samo puta Merino , taj rekovalescent što je na Mundijal došao posle duge povrede i bez zimskih i prolećnih minuta u dresu Arsenala, obradovao Mikela Artetu silnim golovima koji mu nisu bili u primarnom opisu radnog mesta. Večeras nije ušao da glumi špica, ali kada vam život ponudi limune... Smućkao je limunadu Merino i ispunio srce Luisa de la Fuentea . Jer u pobednosnom golu su učestvovala sva tri igrača koja je selektor Španije uveo sa klupe, uz neophodan doprinos kapitena Rodrija .

Jedan san je gotov, drugi i dalje živi. Kristijano Ronaldo neće biti svetski šampion, a Španija bi to mogla drugi put da postane. Jer Furija je imala izmene kadre da osmisle jedno od mundijalskih remek-dela, dok su portugalske potpuno zakazale. U prilično izjednačenom sudaru dve selekcije iz najužeg kruga favorita, Španija je odigrala čudesnu akciju na samom početku sudijske nadoknade, a džoker Mikel Merino u sebi pronašao onu golgetersku verziju iz Arsenala i put do četvrtfinala Svetskog prvenstva i duela sa Belgijom ili Sjedinjenim Američkim Državama - 0:1.

Tek što je četvrti sudija podigao tablu i označio početak šestominutne nadoknade, kombinovali su Merino, Fabijan Ruiz, Rodri i asistent Feran Tores, a Arsenalov i Furijin čovek za sve uradio ono što Mikel Ojarzabal nije uspeo u osmom minutu - kao od šale rešio zicer situaciju i uništio poslednju šansu Kristijana Ronalda da postane svetski šampion... Možda ga poslao i u reprezentativnu penziju. Sam je legendarni Portugalac najavio da mu je ovo poslednji Mundijal, a nešto ranije njegova sestra javno poručila da mu je ovo poslednje reprezentativno hodočašće.

Potekle su suze iz očiju jednog od najvećih svih vremena, ali i večerašnji meč je pokazao da je Kristijano daleko od one aždaje koja je harala svetskim fudbalom gotovo dve decenije. Mogu i moraju Portugalci da budu ljuti na sebe jer su u drugom poluvremenu odavali utisak tima koji bi iz jedne kontre mogao da sruši evropskog šampiona. Možda još više treba da žale za poslednjom utakmicom grupne faze i onom nulom sa Kolumbijom. Da su pobedili južnoameričku selekciju, hitali bi ka završnici lakšom stranom žreba, imali Ganu, pa Švajcarsku, potencijalno Argentinu u četvrtfinalu koje im je ostalo misaona imenica. Možda baš utakmica u kojoj Španija nije bila na visini zadatka potvrđuje moć šampiona sveta iz 2010. godine. Jer izgledala je Španija brzopleto većim delom drugog poluvremena, nije imala razigranog Pedrija, nije mogla da se osloni na neinspirisanog i vrlo često opkoljenog Lamina Jamala, ali i u tim uslovima ostala je jedina reprezentacija svetskog prvenstva bez primljenog gola i čistom inspiracijom i majstorstvom provukla loptu kroz redove Portugalije kao konac kroz ušicu igle. Prostora minimalno, a lopta je tako glatko klizila. Doživeli su Portugalci deža vi iz 2010. godine kada ih je Španija takođe izbacila u osmini finala. Igrao je Kristijano Ronaldo, rivali su bili prilično izjednačeni i tada je takođe odlučio jedan gol, gol Davida Vilje. Mada su Navigatori tada imali četvrt utakmice za pokušaj povratka, a sada ih je sačekao šok i tek četiri, pet minuta za nemoguću misiju. I beše nemoguća jer su, dok je sat otkucavao, glavom pokušavali, ali i promašivali Žoao Neveš i Bernardo Silva. Unaj Simon je ostao uzastopno nesavladan na Mundijalima preko 610 minuta!

Prvo poluvreme beše prilikama daleko sadržajnije od drugog. Imali su Španci pomenuti zicer Ojarzabala, ubrzo terali sjajnog Dioga Koštu da u svega nekoliko sekundi skida udarce Jamala i Baene s suprotnih strana šesnaesterca, promašivali su do kraja poluvremena Olmo i Jamal. Portugalci nisu bili toliko frekventni, ali su lako mogli da povedu. Prečka nakon udarca Nuna Mendeša spasila je Furiju, nešto ranije Ronaldov udarac iskosa zaustavio je Simon, koji se kao mačka bacio da pokupi još jedan pokušaj legendarne sedmice. Behu to dva od samo 12 kontakata sa loptom Ronalda u prvom poluvremenu (najmanje od svih protagonista na terenu).