Ludnica u grupi H, Češka ispala zbog međusobne koš razlike!

Pored pomenute dve selekcije, u ovoj grupi se nalaze još Estonija i Češka, koje su ranije danas odigrale svoj meč, a Česi su slavili rezultatom 75:73. Dakle, pogodilo se apsolutno sve da četiri ekipe iz ove grupe budu izjednačene, a na kraju je „izvisila“ Češka, zbog najslabije međusobne koš razlike.

Zaista nesvakidašnja situacija u grupi H evropskih kvalifikacija za Mundobasket viđena je nakon pobede Švedske nad Slovenijom rezulatom 88:79. Naime, sve četiri ekipe u grupi imaju identičan odnos pobeda i poraza - 3:3, te je međusobna koš razlika na kraju morala da odlučuje o tome ko će ići dalje, odnosno koja ekipa će ispasti!

Istina je da se ni ostale reprezentacije nisu naročito usrećile, jer se pobede prenose u narednu fazu, a iz grupe sa kojom se ukrštaju Šveđani, Slovenci i Estonci, i Finci i Francuzi imaju više trijumfa od njih. Elem, što se same utakmice koja je odigrana u Ljubljani tiče, sjajni košarkaš Majami Hita Pele Larson je apsolutno zatrpao koš domaćina i vodio svoju ekipu do izuzetno bitne pobede. Larson je pogađao na sve moguće načine, postigao 31 poen, te bio najzaslužniji za to što je Švedska slavila. Pored njega, dobru partiju je pružio i Bobi Klintman sa 16 poena i osam skokova, dok je Melvin Pancar flertovao sa tripl-dablom, zabeleživši 14 koševa, osam skokova i isto toliko uspešnih dodavanja. Kada govorimo o Slovencima, sedamnaestogodišnji Stefan Joksimović je bio ubedljivu najbolji u poraženom sastavu, a postigao je 22 poena. Pored njega, dvocifren je bio još samo Edo Murić sa 11 koševa, a bez Luke Dončića i novog pojačanja Džeksona Hejsa Slovenci nisu mogli da se ozbiljnije suprotstave raspoloženom rivalu.

Što se grupe E tiče, Hrvatska je razmontirala Izrael sa 103:75, te se na taj način izjednačila sa Nemačkom i ima skor od pet od pobeda i jednog poraza, na kraju prve faze kvalifikacija. Domaća selekcija je imala ubedljivih plus 13 već nakon prvog kvartala a nastavak utakmice se praktično sveo na odrađivanje posla. Izraelci nisu imali rešenje za izuzetno raspoloženog Ivicu Zubca koji je zabeležio 18 poena i 10 skokova, a još dvojica domaćih košarkaša su imala dabl-dabl učinak – Dario Šarić i Mario Hezonja. Sjajni centar je postigao 14 poena uz 11 uhvaćenih lopti, a nekadašnji košarkaš Uniksa je imao 10 koševa i 10 skokova. U gostujućem sastavu, najefikasniji je bio novi košarkaš Makabija iz Tel Aviva Jam Madar sa 21 poenom. Za kraj, Francuzi su razmontirali Finsku sa 98:69 i na taj način se učvrstili na prvom mestu grupe G, sa skorom 5:1. Domaćin je od samog starta u potpunosti diktirao ritam i bilo je jasno da Finci ovde nemaju šta da traže, bez obzira na to što iza sebe imaju vrlo dobre kvalifikacije u kojima su zabeležili četiri trijumfa.