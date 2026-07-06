Vimbldonska bajka: Britanac sanja da može kao Ivanišević

Uoči turnira, 23-godišnji Britanac imao je učinak od svega dve pobede i četiri poraza u glavnim žrebovima grend slemova, uz skor 1-3 na Vimbldonu. Međutim, bivši student Univerziteta Stenford nije pokazao strahi osvojio je srca britanske publike uz dve uzastopne pobede u dramatičnim mečevima odlučenim u taj-brejku petog seta. U trećem kolu protiv Zizua Bergsa gubio je 2-1 u setovima, uz dva brejka zaostatka u četvrtom setu, a potom i brejkom minusa u odlučujućem setu, pre nego što je uspeo da preokrene. Protiv Dimitrova ponovo je bio na ivici eliminacije jer je zaostajao 2-1 u setovima i dva puta imao brejk zaostatka u četvrtom setu, ali je još jednom uspeo da se vrati i slavi u petom. Neverovatan je Feri.

Kao 114. teniser ATP liste, Feri je tokom ove dve nedelje potpuno promenio tok karijere, pa verovatno i čitav život. Plasmanom u četvrtfinale trenutno je skočio na 63. mesto ATP rang-liste uživo, uz mogućnost da napreduje još više ukoliko nastavi pobednički niz. U četvrtfinalu ga čeka finalista Rolan Garosa, Flavio Koboli, koji je ranije tokom dana eliminisao petog nosioca Aleksa de Minora 3-0, po setovima 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. Pre ovog Vimbldona, Feri je van Londona ostvario samo jednu pobedu u glavnim žrebovima grend slemova, i to početkom godine na Australijan openu upravo protiv Kobolija.

Treba pohvaliti i Bugarina. Godinu dana posle bolne predaje u četvrtom kolu, kada je vodio 2-0 u setovima protiv kasnijeg šampiona Janika Sinera, Dimitrov je ponovo prikazao vrhunski tenis na Centralnom terenu. Nekadašnji šampion Završnog ATP turnira iz 2017. godine koristio je raznovrsnu igru, često izlazio na mrežu i pokušavao da kratkim slajsevima izbaci Ferija iz ritma. Na mrežu je izašao 62 puta i osvojio 74 odsto tih poena. Međutim, ni to nije pokolebalo Britanca u završnici meča. U taj-brejku petog seta Feri je gubio 5:4 uz mini-brejk zaostatka, ali je osvojio šest od poslednjih osam poena i posle tri sata i 55 minuta stigao do najveće pobede u karijeri.

Na sve to, gledao ga je Rodžer Federer iz centralne lože.

"Verovatno najveći teniser svih vremena sedeo je tamo u prvom redu. Video sam ga. A sada sam ovde, igram pred svima vama, imam ovakvu podršku i pobeđujem. Neverovatno je. Prvi put igram na ovom terenu, pet setova protiv apsolutne legende ovog sporta. Odrastao sam pet minuta odavde. Dolazio sam ovde kao dete da gledam mečeve na ovom terenu. Nisam mogao ni da zamislim ovako nešto. Pre samo nedelju dana bio bih srećan da sam ostvario nekoliko pobeda ovde. A sada sam dobio četiri meča i plasirao se u četvrtfinale. Ovo je ostvarenje sna", rekao je Feri.

Treba napomenuti i da je Tejlor Fric prilično lako savladao Aleksandera Bublika 3-0, po setovima 7:6, 6:4, 6:4. On čeka boljeg iz meča Jiri Lehečka – Aleksander Zverev.