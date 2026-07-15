UŽIVO: Engleska - Argentina 1:0, Entoni Gordon! (VIDEO)

POLUFINALE MUNDIJALA

Sreda

Engleska - Argentina 1:0 (0:0)

/Gordon 55/

***KVOTE UŽIVO***

ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford - Džejms, Stouns, Gei, Spens - Rajs, Anderson - Rodžers, Belingem, Gordon - Kejn.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Taljafiko - Simeone, Parades, Makalister, Fernandez - Mesi, Alvarez.

Utorak

Francuska - Španija 0:2 (0:1)

/Ojarsabal 22, Poro 58/