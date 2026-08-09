Šta će biti sa Jovanom Miloševićem? Štutgart gomila napadače, stiže još jedan na "IĆ"
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 14:21
I to za 25.000.000 evra
Kako je izgledalo ovo leto i kako je igrao tokom priprema, činilo se da će Sebastijan Henes imati više poverenja u Jovana Miloševića. Iz sadašnje perspektive čini se da će srpskom napadaču biti pakleno teško da dođe do takmičarskih minuta u dresu Štutgarta jer će konkurencija biti ogromna.
Kako javlja nemački transfer guru Florijan Pletenberg, Švabe su dogovorile transfer još jednog špica i to Dženana Pejčinovića iz Volfzburga za 25.000.000 evra. On tvrdi da će momak rođen u Minhenu potpisati ugovor na pet godina i da će u narednih 48 sati obaviti potrebne lekarske preglede, kako bi transfer bio formalno završen.
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20.00: (1,33) Vojvodina (5,00) Radnik Surdulica (10,0)
Napadač koji ima mogućnost nastupa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru ili Nemačku važi za jednog od perspektivnijih napadača u svom godištu i jako je cenjen u bundesligaškim krugovima, o čemu najbolje i govori to da je Štutgart za njegov transfer izdvoji 25.000.000 evra, iako Volfzburg igra Cvajtu.
Šta to znači za Jovana Miloševića? Dok Sebastijan Henes tovari ofanzivce na "IĆ", pošto je tu i Ermedin Demirović, svima je jasno da je prvi izbor za špic Deniz Undav. Pritom, Demirović je pre samo nekoliko dana potvrdio svoju privrženost Štutgartu i da ne namerava da ide ovog leta. Sa četiri špica na raspolaganju, otvara se pitanje da li je narealnije da Miloševiću sledi nova selidba na pozajmicu?
Srpski napadač se raspucao tokom priprema i ostavio je dobar utisak na terenu, ali dolazak vršnjaka koji ima ozbiljno iskustvo u Bundesligi i prošle sezone je na 34 utakmice postigao 12 golova dosta otežava dalju poziciju. Već je i bilo spekulacija da bi Jovanović mogao da ode sa juga Nemačke, pominjao se Olimpijakos koji je on, navodno, odbio.
Milošević je u Štutgartu od 2023. godine, kada je stigao iz Vojvodine, a od tada je bio na pozajmicama u Sent Galenu, Partizanu i Verderu, gde je proveo drugi deo prošle sezone.