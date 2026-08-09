Šta će biti sa Jovanom Miloševićem? Štutgart gomila napadače, stiže još jedan na "IĆ"

Kako je izgledalo ovo leto i kako je igrao tokom priprema, činilo se da će Sebastijan Henes imati više poverenja u Jovana Miloševića. Iz sadašnje perspektive čini se da će srpskom napadaču biti pakleno teško da dođe do takmičarskih minuta u dresu Štutgarta jer će konkurencija biti ogromna.

Kako javlja nemački transfer guru Florijan Pletenberg, Švabe su dogovorile transfer još jednog špica i to Dženana Pejčinovića iz Volfzburga za 25.000.000 evra. On tvrdi da će momak rođen u Minhenu potpisati ugovor na pet godina i da će u narednih 48 sati obaviti potrebne lekarske preglede, kako bi transfer bio formalno završen.