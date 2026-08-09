Orilići sada promašili pobedu i upisali treći poraz
Vreme čitanja: 1min | ned. 09.08.26. | 14:19
Poklekli smo protiv Poljaka
Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (U16) pretrpela je i treći poraz u grupnoj fazi na Evropskom prvenstvu. Izabranici selektora Branka Milisavljevića poraženi su od selekcije Poljske rezultatom 72:70 u dramatičnom finišu trećeg kola grupe A.
Nakon uvodnog poraza od Litvanije i nesrećnog gubitka meča protiv Rumunije uz zvuk sirene, naš tim je protiv Poljske imao priliku da dođe do prve pobede. Srbija je u poslednjem napadu odlučivala o svojoj sudbini, ali šut Luke Panića za tri poena i trijumf u poslednjim sekundama blokirao je protivnički igrač, pa su mladi košarkaši ponovo morali da polože oružje.
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Poljska je vodila veći deo meča, ali je ta prednost uglavnom iznosila do pet poena razlike. U samom finišu meča Luka Panić je trojkom 47 sekundi pre kraja smanjio na 70:72. Naša ekipa je imala napad za izjednačenje ili pobedu, ali iz dva pokušaja nije uspela.
U redovima Srbije najzapaženiji je bio Filip Mrđen sa 17 poena i 7 asistencija. Tarik Muratović je dodao 15 poena i 7 skokova, dok je Dositej Nedeljković meč završio sa 14 poena i 5 skokova. Poljake je do pobede predvodio Petržak sa 21 poenom, dok je Hojnacki postigao 14.
Srbija je grupnu fazu završila na četvrtom mestu grupe A, pa će se u osmini finala sastati sa reprezentacijom Letonije, koja zauzima prvo mesto u grupi B.
Utakmice osmine finala igraju se u utorak, a termini će biti naknadno određeni.