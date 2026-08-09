Orilići sada promašili pobedu i upisali treći poraz

Poljska je vodila veći deo meča, ali je ta prednost uglavnom iznosila do pet poena razlike. U samom finišu meča Luka Panić je trojkom 47 sekundi pre kraja smanjio na 70:72. Naša ekipa je imala napad za izjednačenje ili pobedu, ali iz dva pokušaja nije uspela.

U redovima Srbije najzapaženiji je bio Filip Mrđen sa 17 poena i 7 asistencija. Tarik Muratović je dodao 15 poena i 7 skokova, dok je Dositej Nedeljković meč završio sa 14 poena i 5 skokova. Poljake je do pobede predvodio Petržak sa 21 poenom, dok je Hojnacki postigao 14.

Srbija je grupnu fazu završila na četvrtom mestu grupe A, pa će se u osmini finala sastati sa reprezentacijom Letonije, koja zauzima prvo mesto u grupi B.

Utakmice osmine finala igraju se u utorak, a termini će biti naknadno određeni.