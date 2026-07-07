Ziko zapenio: Sudija pristrasan, a turnir namešten! Čestitam Argentini na osvajanju Mundijala
Vreme čitanja: 1min | uto. 07.07.26. | 21:12
„Nepravedno, nepravedno, nepravedno“, ponavljao je Egipćanin
Minuti su delili Egipćane od selidbe na sedmo nebo. Videli su sebe kako izbacuju Argentince sa Mundijala, imali su 2:0 i prokockali prednost. Završilo se rezultatom 3:2, nije se dogodilo najveće iznenađenje. Sprečili su ga Kristijan Romero, Lionel Mesi i Enco Fernandez, a po mišljenju reprezentativaca afričkog tima još neko je upleo prste – sudija Fransoa Leteksije.
Dva gola dao je Mostafa Ziko. Jedan mu je poništen, drugi priznat. Stao je pred kamere po završetku utakmice i dao zapaljivu izjavu. Suzama su mu se napunile oči, nije mogao da ih sakrije, a ni da se suzdrži. Ispalio je šta mu je na duši.
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Opleo je redom.
„Bili smo sjajni protiv aktuelnih svetskih prvaka, ali sudija, Fransoa Leteksije, definitivno je bio pristrasan od početka utakmice“, zapenio je Mostafa Ziko i nije mogao da se smiri:
„Konstantno je pokušavao da nas zaustavi, želeo je da nas ućutka na terenu“.
Fransoa Leteksije bio mu je trn u oku…
„Sudija je bio nepravedan, nepravedan, nepravedan. Uništio je trud čitave nacije. Bog mi je dovoljan, on je najbolji zaštitnik, on sve pamti. Hteli smo da ih učinimo srećnim (narod Egipta prim. aut), ali nismo mogli. Nije bilo do nas, već do moćnika“.
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Tvrdi i da je sve namešteno, da se pobednik zna.
„Čestitke Argentini na osvajanju Svetskog prvenstva! Poklonjeno je Argentini. Turnir je namešten“, zaključio je Mostafa Ziko.