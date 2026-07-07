Ziko zapenio: Sudija pristrasan, a turnir namešten! Čestitam Argentini na osvajanju Mundijala

Minuti su delili Egipćane od selidbe na sedmo nebo. Videli su sebe kako izbacuju Argentince sa Mundijala, imali su 2:0 i prokockali prednost. Završilo se rezultatom 3:2, nije se dogodilo najveće iznenađenje. Sprečili su ga Kristijan Romero, Lionel Mesi i Enco Fernandez, a po mišljenju reprezentativaca afričkog tima još neko je upleo prste – sudija Fransoa Leteksije.

Dva gola dao je Mostafa Ziko. Jedan mu je poništen, drugi priznat. Stao je pred kamere po završetku utakmice i dao zapaljivu izjavu. Suzama su mu se napunile oči, nije mogao da ih sakrije, a ni da se suzdrži. Ispalio je šta mu je na duši.