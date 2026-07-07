Zvezdo, čeka te lagano zagrevanje i svež ostrvski vazduh: Prvak Severne Irske jedva protiv amatera

Larn je slavio golom Metjua Lastija pred odlazak na odmor, i to posle prilično spore akcije iz prekida, kada je Sem Mekeland spustio loptu za 23-godišnjeg napadača Lastija, koji ju je poslao u mrežu 40-godišnjaka na golu Tre Fjorija Mihelea Nardija (gol pogledajte OVDE). Severnoirci su pokazali da su fizički jači od amatera iz San Marina, što im je donelo prednost pred revanš na njihovom terenu, koji će biti odigran na Vindzor Parku u Belfastu, praktično jedinom stadionu u zemlji koji ispunjava sve uslove.

Ipak, ono što su prikazali na planu tehnike i brzine igre svetlosnim godinama je iza nivoa na kojem igra srpski šampion. Mogao je Larn da pobedi i ubedljivije, ali je u 78. minutu ostao bez pogotka posle VAR provere, jer je pogotku prethodio faul u napadu Džošue Ukeka nad Aleksom Sirijem.

Za Crvenu zvezdu ovo su sjajne vesti. Umesto teških putovanja i nagaznih mina na startu sezone, crveno-bele čeka malo jači takmičarski trening na svežem ostrvskom vazduhu. Biće to utakmica u kojoj će novi igrači moći da osete teren bez pritiska, a stručni štab da isproba taktičke varijante uoči ozbiljnijih evropskih ispita.

U istom terminu, fudbaleri Borca iz Banjaluke odigrali su nerešeno 1:1 (1:0) protiv Levskog iz Sofije na svom terenu, i to četiri dana nakon što se navršilo tačno 100 godina od osnivanja kluba. Izabranici Vinka Marinovića ušli su hrabro u ovaj meč i pred prepunim tribinama Gradskog stadiona pokazali da imaju kvalitet za nedmaetanje sa Levskim, ali su u drugom poluvremenu posustali i dozvolili gostima iz Sofije da se kući vrate sa aktivnim rezultatom.

Utakmica je počela idealno za šampiona Bosne i Hercegovine. Već u devetom minutu susreta, Stefan Savić se odlično snašao u šesnaestercu gostiju gde je fauliran, a sudija je bez dvoumljenja pokazao na belu tačku. Siguran realizator najstrože kazne bio je napadač Luka Juričić, koji je preciznim udarcem doneo ogromnu radost domaćim navijačima i rano vođstvo Borcu. Nakon postignutog gola, Banjalučani su kontrolisali ritam meča, uspešno zatvarali sve prilaze svom golu i na odmor otišli sa zasluženom prednošću.

Ipak, slika na terenu se potpuno promenila u nastavku meča. Levski je u drugom poluvremenu zaigrao znatno agresivnije i preuzeo terensku inicijativu, što se isplatilo u 55. minutu. Nakon brze akcije po krilu i asistencije Seržinja, najbolje se u kaznenom prostoru Borca snašao Irac Armstrong Oko Fleks, koji je savladao domaćeg čuvara mreže i doneo izjednačenje bugarskom timu. Do kraja utakmice Borac je pokušao ponovo da uspostavi kontrolu, ali je umor učinio svoje, Levski je dominirao u posedu, pa su mreže mirovale do poslednjeg sudijskog zvižduka. Putnik u drugo kolo kvalifikacija biće odlučen u revanšu koji se igra 14. jula na vrućem terenu "Georgi Asparuhov".

LIGA ŠAMPIONA (KVALIFIKACIJE), 1. KOLO

Utorak

Ararat - Riga 2:0 (0:0)

/Oliveira 63, Franka Karlos 86/

Linkoln Red Imps - Inter Eskaldes 3:1 (2:1)

/Nano pen 16, Toledano 26, Alvares 66 - Ruthens ag 45+2/

Sabah - Nju Sejnts 2:0 (0:0)

/Simić 66, Paris 84/

Kauno Žalgiris - Drita 1:1 (1:0)

/Benhaib 24 - Krasnići 82/

Vardar - KuPS 0:2 (0:1)

/Magasa 45, Arma 49/

Florijana - Šamrok 2:0 (0:0)

/Murić 45+1, Dža 79/

Tre Fjori - Larn 0:1 (0:1)

/Lasti 45/

Borac Banjaluka - Levski 1:1 (1:0)

/Juričić pen 9 - Oko Fleks 55/

Klaksvik - Atert Bisen 2:1 (1:0)

/Ali 12, Kletskard 49 - Rodriges 57/

Vikingur Rejkjavik - Đer 1:0 (0:0)

/Hansen 90+2/

Sreda

17.00: (1,33) Kairat Almati (5,00) Sutjeska (10,0)

18.00: (3,00) Flora (3,40) Iberija (2,35)

19.00: (2,05) Petroklub (3,20) Egnatija (3,60)

19.00: (3,80) Makslajn Rogačev (3,35) Univerzitatea (1,92)

*** kvote su podložne promenama