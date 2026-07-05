Zile ima novi klub, igraće 'beton ligu': Ovo će biti pravi dar za mene...

'U pitanju je najspektakularniji potpis u istoriji malog kluba', napisao je Florijan Pletenebrg. 'Postignut je potpuni dogovor, može da započne novo poglavlje Krajslige u Baden Virtembergu'.

Sam Niklas Zile bio je vrlo raspoložen:

"Zaista se radujem što ću ponovo doživeti fudbal iz potpuno drugačije perspektive, tamo gde se radi o čistoj igri, ljubavi i strasti, a ne o poslu ili novcu. Moja dva najbolja prijatelja igraju za Tifenbah, jedan od njih je čak i trener. Posle 13 godina u profesionalnom fudbalu, ovo je pravi dar - deliti teren sa drugarima i jednostavno uživati u ovom divnom sportu u potpunosti".

Zile je karijeru počeo u Valdhofu iz Manhajma, potom prošao kroz mlađe kategorije Ajntrahta iz Frankfurta, da bi kao 15-godišnjak stigao u Hofenhajm, gde će se profilisati kao jedan od najbolji štopera u Nemačkoj. Bajern ga je 2017. platio 20.000.000 evra. Od prelaska na Vestfalen karijera mu kreće silaznom putanjom. Imao je velikih problema sa kilažom, s povredama, na kraju je morao da potraži i pomoć psihologa.

Sada uverava da je veoma srećan i zadovoljan, te da će još dugo moći da igra na amaterskom nivou.