Zile ima novi klub, igraće 'beton ligu': Ovo će biti pravi dar za mene...
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 17:42
Nekadašnji reprezentativac Nemačke ponovo aktivan
Mada je još pre kraja protekle sezone, negde početkom maja meseca, saopštio kako prekida igračku karijeru, Niklas Zile (30) ponovo se aktivirao - brže nego što je bilo ko mogao da pomisli da će se dogoditi.
Nekadašnji reprezentativac Nemačke i prvotimac Hofenhajma, Bajern Minhen i Borusije Dortmund ipak neće igrati profesionalno. Kako je objavio Skaj, Zile se pridružio klubu po imenu Tifenbah, koji igra u Krajsligi, devetom rangu nemačke takmičarske piramide, iliti kako mi to volimo da kažemo - u 'beton ligi'.
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'U pitanju je najspektakularniji potpis u istoriji malog kluba', napisao je Florijan Pletenebrg. 'Postignut je potpuni dogovor, može da započne novo poglavlje Krajslige u Baden Virtembergu'.
Sam Niklas Zile bio je vrlo raspoložen:
"Zaista se radujem što ću ponovo doživeti fudbal iz potpuno drugačije perspektive, tamo gde se radi o čistoj igri, ljubavi i strasti, a ne o poslu ili novcu. Moja dva najbolja prijatelja igraju za Tifenbah, jedan od njih je čak i trener. Posle 13 godina u profesionalnom fudbalu, ovo je pravi dar - deliti teren sa drugarima i jednostavno uživati u ovom divnom sportu u potpunosti".
Zile je karijeru počeo u Valdhofu iz Manhajma, potom prošao kroz mlađe kategorije Ajntrahta iz Frankfurta, da bi kao 15-godišnjak stigao u Hofenhajm, gde će se profilisati kao jedan od najbolji štopera u Nemačkoj. Bajern ga je 2017. platio 20.000.000 evra. Od prelaska na Vestfalen karijera mu kreće silaznom putanjom. Imao je velikih problema sa kilažom, s povredama, na kraju je morao da potraži i pomoć psihologa.
Sada uverava da je veoma srećan i zadovoljan, te da će još dugo moći da igra na amaterskom nivou.