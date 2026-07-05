Ukrajina na pogon Mihaljuka pregazila Dansku; Islanđani okrenuli Britance

Ovo je samo nastavak njegovih izvanrednih partija. Mihaljuk je krajem juna u prijateljskom meču protiv Litvanaca za nešto manje od 18 minuta postigao 26 poena, dok je u prethodnom kolu protiv Gruzije brojao do 28. Kada je reč o ovoj utakmici Danci su se držali u prvoj četvrtini, koju su dobili s plus tri, a onda je usledio potop. Gosti su u drugom kvartalu postigli 31, a dozvolili svega 12 poena i tada je već bilo jasno ko će pobediti.

Srbija se u narednoj fazi ukršta s D grupom, a posle pobede Islanda u gostima nad Velikom Britanijom - 86:88 i definitivno su poznati svi putnici iz ove grupe u nastavak takmičenja. Pored Islanđana, to će biti još Italijani i Litvanci, koji svoj meč igraju nešto kasnije.

Mučio se Island dosta u Mančesteru, čak je Britanija vodila gotovo sve do samog kraja. Međutim, gosti su u poslednjih pet minuta uspeli da okrenu sve na svoju stranu i to zahvaljujući onima najiskusnijima Jonu Gudmundsonu i Martinu Hermansonu. Njih dvojica su zajedno postigli 45 poena (Gudmundson 25, Hermanson 20) i glavni su krivci za to što je Island slavio u Mančesteru i nastavio put ka Mundobasketu.