Ukrajina na pogon Mihaljuka pregazila Dansku; Islanđani okrenuli Britance
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 18:28
Igrač Jute Džez brojao do 30 u sudaru s Vikinzima
Više puta smo naglašavali da je Danska neka potpuno druga reprezentacija kada u sastavu nema Ševona Šildsa i Ifea Lundberga, a Vikinzi su ovu tezu još jednom potvrdili. Dansake je u poslednjem meču A grupe pregažena na svom parketu od Ukrajine - 69:99 i tako završila svoju kampanju u kvalifikacijama.
Naravno, ono što je za Dance pomenuti dvojac, to je za Ukrajinu Svjatoslav Mihaljuk. Krilni centar Jute Čez je demonstrirao silu u ovom kvalifikacionom prozoru, a posebno je bio inspirisan u okršaju igranom u Farumu. Prva zvezda reprezentacije Ukrajine Vikinzima je spakovao 30 poena, uz četiri skoka, pet asistencija i dve ukradene lopte.
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Ovo je samo nastavak njegovih izvanrednih partija. Mihaljuk je krajem juna u prijateljskom meču protiv Litvanaca za nešto manje od 18 minuta postigao 26 poena, dok je u prethodnom kolu protiv Gruzije brojao do 28. Kada je reč o ovoj utakmici Danci su se držali u prvoj četvrtini, koju su dobili s plus tri, a onda je usledio potop. Gosti su u drugom kvartalu postigli 31, a dozvolili svega 12 poena i tada je već bilo jasno ko će pobediti.
Srbija se u narednoj fazi ukršta s D grupom, a posle pobede Islanda u gostima nad Velikom Britanijom - 86:88 i definitivno su poznati svi putnici iz ove grupe u nastavak takmičenja. Pored Islanđana, to će biti još Italijani i Litvanci, koji svoj meč igraju nešto kasnije.
Mučio se Island dosta u Mančesteru, čak je Britanija vodila gotovo sve do samog kraja. Međutim, gosti su u poslednjih pet minuta uspeli da okrenu sve na svoju stranu i to zahvaljujući onima najiskusnijima Jonu Gudmundsonu i Martinu Hermansonu. Njih dvojica su zajedno postigli 45 poena (Gudmundson 25, Hermanson 20) i glavni su krivci za to što je Island slavio u Mančesteru i nastavio put ka Mundobasketu.