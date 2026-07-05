U danu kada je Damfris otišao, Inter mu dogovorio zamenu iz Brisela za 25.000.000 evra

Halaili je najskuplje pojačanje u istoriji Union Sen Žiloaza, koji ga je u leto 2024. godine platio Makabiju iz Haife 6.500.000 evra, a kasnije je realizovano i 1.000.000 evra kroz bonuse. Izraelskom klubu pripadaju i procenti od prodaje nakon što igrač potpiše za Inter.

Kada će se to desiti, pitanje je dana. Halaili danas nije igrao u prijateljskom meču protiv FCSB-a i vrši pritisak na belgijski klub da se što pre dogovori sa Interom i zapečati transfer. On je svoje uslove odavno dogovorio i na ime petogodišnjeg ugovora će mu pripasti 1.800.000 evra neto po sezoni.

U Interu ga čeka mesto startera nakon Damfrisovog odlaska u Real Madrid. To je pozicija za koju se prošlosezonsko pojačanje Luis Enrike nije izborio i opet ga čeka uloga alternative ili prodaja u neki drugi klub. Halaili je u Brisel došao kao krilni fudbaler i trebalo mu je oko pola godine da se adaptira, ali je u drugom delu šampionske sezone preuzeo ulogu startera kao „vingbek”.

Upravo je to uloga zbog koje ga dovodi Inter, jer je podjednako dobar u ofanzivnim i defanzivnim zadacima. I zbog koje ga je tražio i Napoli, koji će kod Alegrija igrati sa trojicom štopera i potreban mu je desni spoljni takvog profila, pošto je Di Lorenco bek, a Politano krilo. Međutim, Inter je bio darežljiviji u pregovorima, a i atraktivniji za samog igrača.

Kada se transfer realizuje, Halaili će postati najskuplji izraelski fudbaler svih vremena. I suštinski najbitniji jer nikada neki top klub u Evropi nije doveo izraelskog fudbalera kao kapitalno pojačanje.