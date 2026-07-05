U danu kada je Damfris otišao, Inter mu dogovorio zamenu iz Brisela za 25.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 18:34
Pregovara se oko poslednjih detalja transfera
Ostalo je još da se ispeglaju neki sitniji detalji poput bonusa i procenata, ali Inter može da bude zadovoljan jer je u danu kada je i zvanično ostao bez Denzela Damfrisa, dogovorio dolazak njegove zamene.
Ukoliko ne bude nekih velikih preokreta, opremu Nerazura će u narednim danima zadužiti Anan Halaili iz Union Sen Žiloaza. On je plan B nakon što je Inter izgubio ekonomsku trku sa Čelsijem za Marka Palestru. Izraelac iz Brisela je bio znatno jeftinija opcija i klubovi su se našli na fiksnom obeštećenju od 25.000.000 evra plus bonusi.
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Halaili je najskuplje pojačanje u istoriji Union Sen Žiloaza, koji ga je u leto 2024. godine platio Makabiju iz Haife 6.500.000 evra, a kasnije je realizovano i 1.000.000 evra kroz bonuse. Izraelskom klubu pripadaju i procenti od prodaje nakon što igrač potpiše za Inter.
Kada će se to desiti, pitanje je dana. Halaili danas nije igrao u prijateljskom meču protiv FCSB-a i vrši pritisak na belgijski klub da se što pre dogovori sa Interom i zapečati transfer. On je svoje uslove odavno dogovorio i na ime petogodišnjeg ugovora će mu pripasti 1.800.000 evra neto po sezoni.
U Interu ga čeka mesto startera nakon Damfrisovog odlaska u Real Madrid. To je pozicija za koju se prošlosezonsko pojačanje Luis Enrike nije izborio i opet ga čeka uloga alternative ili prodaja u neki drugi klub. Halaili je u Brisel došao kao krilni fudbaler i trebalo mu je oko pola godine da se adaptira, ali je u drugom delu šampionske sezone preuzeo ulogu startera kao „vingbek”.
Upravo je to uloga zbog koje ga dovodi Inter, jer je podjednako dobar u ofanzivnim i defanzivnim zadacima. I zbog koje ga je tražio i Napoli, koji će kod Alegrija igrati sa trojicom štopera i potreban mu je desni spoljni takvog profila, pošto je Di Lorenco bek, a Politano krilo. Međutim, Inter je bio darežljiviji u pregovorima, a i atraktivniji za samog igrača.
Kada se transfer realizuje, Halaili će postati najskuplji izraelski fudbaler svih vremena. I suštinski najbitniji jer nikada neki top klub u Evropi nije doveo izraelskog fudbalera kao kapitalno pojačanje.