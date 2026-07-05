Nije bila šetnja, ali nije morao ni sprint: Đoković među osam na Vimbldonu

Nije ovo bila teniska rapsodija srpskog asa kao protiv Cicipasa, ali nisu baš ni porođajne muke iako je više puta izgubio servis nego u prethodna tri meča zajedno. Mogao je i ranije da završi posao, ali Safijulin je današnjom igrom zaslužio makar taj set i pola sata duže na Centralnom terenu. Đoković nije blistao, imao je padove, mučio ga je servis, ali i sa svim tim manama je pokazao igru dovoljnu za plasman u četvrtfinale gde ga čeki teži posao kada se završi današnji duel Feliksa Ožea Alijasima i Alehandra Davidoviča Fokine.

Imao je Safijulin momente kada je Đokovića dovodio do gornjih granica, kao u prvom setu i trećem setu, ali je i osetio kako je to kada Novak ubaci u najveću brzinu. Iako je u prvom gemu meča izgubio servis, ruski kvalifikant ga je odmah vratio u sledećem i najavio da Novak neće imati šetnju u parku. Kada je nakon još jednog brejka stigao do 5:2, delovalo je da Đokovića čeka meč u kojem će morati da krene iz minusa u setovima jer ga servis zaista nije služio…

Međutim, kako to obično biva kada slabiji teniseri osete mogućnost uspeha protiv Đokovića, stegla mu se ruka, propustio je dve set lopte na Đokovićev servis i u narednom gemu izgubio prednost brejka. Više zahvaljujući svojim greškama nego Novakovoj dobroj igri. Sa takvom psihologijom nije imao mnogo šansi protiv Đokovića u taj-brejku. Nije ni Novak bio savršen, propustio je prve dve set lopte, ali ne i treću.

Safijulin je do osmine finala došao iz kvalifikacija, na tom putu odigrao čak tri meča u pet setova i sa akumuliranim umorom i osećajem propuštene šanse u prvom setu nije ni mogao mnogo bolje u drugoj deonici meča. Iako je u prva dva gema na svoj servis izgubio samo jedan poen, u trećem je Đoković namirisao šansu i naterao ga da igra na razliku. Iskoristio je četvrtu brejk-loptu i završio pola posla, koji je rutinski priveo kraju u naredna dva gema na svoj servis.

Međutim, trebalo je odraditi i treći set, a tu je Rus zaigrao na sve ili ništa i namučio Novaka. Pogotovo u dužim razmenama. Oduzeo je servis na početku trećeg seta, ali je Srbin uzvratio ekspresnim ribrejkom. Najveća borba je viđena u šestom gemu. Safijulin je došao do tri vezane brejk-lopte, nije ih iskoristio, kao ni naredne dve, ali Novak mu je dao i šestu… Ključnu za osvajanje trećeg seta. Taktika srpskog tenisera da skraćuje poene se ispostavila kao loša i Rus je došao do zasluženog seta i odveo meč u četvrti sat.

Nastavio je Đoković da se muči sa servisom i u četvrtom setu, ali Rus je teško koristio šanse koje su mu se nudile. Proradio je Đokovićev ritern i brejk u drugom gemu se ispostavio kao dovoljan za osvajanje seta. Safijulinova igra se raspala, Novak je manje grešio, proradio mu je servis i priveo je posao kraju. Ovom pobedom, srpski teniser je i zvanično prestigao Rodžera Federera i sada je sa 106 pobeda igrač sa najviše pobeda u istoriji "Ol Ingland kluba".