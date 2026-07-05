Da li je to Janakopulos najavio Bongu? U utorak Badio, u sredu neko drugi...

Opšte je poznato da Dimitris Janakopulos voli da se oglašava putem društvenih mreža, a verovatno mu je i neka vrsta duševne hrane kada se euforično obrati na Instagramu, pogotovo u formi "uživo".

Upravo je takav svojevrsni performans vlasnik Panatinaikosa imao do pre koji minut i tom prilikom najavio ne jednog, već dvojicu novajlija.