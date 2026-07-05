Da li je to Janakopulos najavio Bongu? U utorak Badio, u sredu neko drugi...
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 17:34
Vlasnik Zelenih je obraćanjem na Instagramu ponovo bacio navijače u trans
Opšte je poznato da Dimitris Janakopulos voli da se oglašava putem društvenih mreža, a verovatno mu je i neka vrsta duševne hrane kada se euforično obrati na Instagramu, pogotovo u formi "uživo".
Upravo je takav svojevrsni performans vlasnik Panatinaikosa imao do pre koji minut i tom prilikom najavio ne jednog, već dvojicu novajlija.
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Već neko vreme se zna da je Branku Badio završio sve oko prelaska iz Valensije u redove Atinjana, a Janakopulos je na svom Instagramu potvrdio dan promocije senegalskog beka. Ono što je mnogo zanimljivije jeste da što je u svom obraćanju najavio dolazak još jednog pojačanja, što vrlo lako može biti Isak Bonga.
"Spavam od četvrtka. Badio prolazi lekarske preglede u utorak, a u sredu prolazi neko drugi", rekao je prvi čovek Panatianikosa.
Naravno, ne može sa sigurnošću da se tvrdi da će to biti baš doskorašnji krilni igrač Partizan Mozzart Beta, koji se na svom Instagramu već oprostio od navijača, ali to deluje kao najrealnija opcija.
Treba napomenuti da je nemački reprezentativac imao važeći ugovor s crno-belima, ali je platio izlaznu klauzulu od 700.000 evra, kako bi bio slobodan u izboru nove sredine. Pisalo se i pričalo da je njegova najveća želja povratak u NBA, a onda je u prvi plan upao Real Madrid, međutim, ono što je presudilo jeste njegova želja da ponovo radi s Željkom Obradovićem. Sjajni krilni igrač je prema pisanju specijalizovanog sajta Basket News dobio astronomski ugovor od Panatianikosa u iznosu od 10.000.000 dolara za tri godine.
Nema dileme da je ova Janakopulosova izjava već zapalila košarkašku Evropu, kao i to da Panatinaikos zaista sprema tim za napad na evroligašku titulu.