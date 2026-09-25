Dobio otkaz, ali i skoro 6.000.000 dolara: Memfis se rastao sa Dianđelom Raselom

Prošlu sezonu počeo je u Dalasu, ali je za tim iz Teksasa odigrao svega 26 utakmica. Za to vreme beležio je 10,2 poena, četiri asistencije i 2,3 skoka, uz samo 29,5 odsto šuta za tri poena, što je najlošiji procenat u njegovoj karijeri. Ni sezonu ranije nije blistao, pošto je tada za tri šutirao tek nešto više od 30 odsto.

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Rasel je u februaru trejdovan u Vašington, ali Vizardsi nisu računali na njega u rotaciji. Nakon što je po završetku sezone aktivirao igračku opciju, prosleđen je u Memfis u velikom trejdu u kojem je učestvovalo čak šest ekipa.

Najbolje partije u karijeri Rasel je pružao tokom boravka u Bruklinu, a upravo je u sezoni 2018/2019 zaslužio i jedini poziv na Ol-star utakmicu. Tada je prosečno beležio 21,1 poen, sedam asistencija i 3,9 skokova.

Činjenica da će mu garantovani novac svakako biti isplaćen daje Raselu više prostora prilikom izbora nove sredine, pošto sa finansijske strane neće morati da žuri sa odlukom.