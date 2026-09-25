Dobio otkaz, ali i skoro 6.000.000 dolara: Memfis se rastao sa Dianđelom Raselom
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 19:44
Nekadašnji Ol-star sada je slobodan u izboru nove sredine
Nekadašnji učesnik Ol-stara i drugi pik sa drafta 2015. godine ostao je bez kluba. Memfis je odlučio da se rastane sa Dianđelom Raselom, svega nekoliko meseci nakon što je stigao među Grizlise.
Bilo je jasno da će Memfis morati da pravi rezove pred početak sezone zbog velikog broja igrača u rosteru, a jedan od onih koji će napustiti ekipu jeste upravo Rasel. Ipak, iskusni plejmejker će i nakon otkaza dobiti svih 5.970.000 dolara, koliko mu je bilo garantovano za ovu sezonu.
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Prošlu sezonu počeo je u Dalasu, ali je za tim iz Teksasa odigrao svega 26 utakmica. Za to vreme beležio je 10,2 poena, četiri asistencije i 2,3 skoka, uz samo 29,5 odsto šuta za tri poena, što je najlošiji procenat u njegovoj karijeri. Ni sezonu ranije nije blistao, pošto je tada za tri šutirao tek nešto više od 30 odsto.
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Rasel je u februaru trejdovan u Vašington, ali Vizardsi nisu računali na njega u rotaciji. Nakon što je po završetku sezone aktivirao igračku opciju, prosleđen je u Memfis u velikom trejdu u kojem je učestvovalo čak šest ekipa.
Najbolje partije u karijeri Rasel je pružao tokom boravka u Bruklinu, a upravo je u sezoni 2018/2019 zaslužio i jedini poziv na Ol-star utakmicu. Tada je prosečno beležio 21,1 poen, sedam asistencija i 3,9 skokova.
Činjenica da će mu garantovani novac svakako biti isplaćen daje Raselu više prostora prilikom izbora nove sredine, pošto sa finansijske strane neće morati da žuri sa odlukom.