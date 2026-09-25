Nema odmora ni dok traje pauza: IMT igra sa OFK Beogradom i Irakom

Da li su planirane i prijateljske utakmice za ovaj period?

"Već u nedelju na našem terenu (16.30, prim.aut.), predviđeno je da odmerimo snage sa OFK Beogradom. Potrebna nam je jedna takva utakmica za proveru, održavanje forme, kako bismo lakše nastavili u željenom ritmu kada usledi nastavak trke za bodove“.

Duel sa Romantičarima neće biti jedini takve vrste...

"U zavisnosti od termina odigravanja prvenstvenog meča sa Radnikom iz Surdulice, definisaćemo kada ćemo da odmerimo snage sa seklekcijiom Iraka do 23 godine koja boravi u našoj zemlji. Plan je da to bude najkasnije sedam dana pre novog meča za bodove. U svakom slučaju, sledeće sedmice nas očekuje i ta provera, verovatno u Staroj Pazovi u SC FSS“, rekao je Zoran Popović, kormilar Traktorista.

Kada je reč o reprezentativcima Traktorista, golman Ognjen Čančarević je sa reprezentacijom Jermenije, dok Vasilije Novičić, Andrej Milanović i Tadija Cojić, imaju obaveze u mlađim reprezentativnim selekcijama Srbije.