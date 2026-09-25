Nema odmora ni dok traje pauza: IMT igra sa OFK Beogradom i Irakom

Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 19:03
Mečevi prilika za održavanje forme pred nastavak prvenstva
Bez obzira na to što je u toku pauza u prvenstvu zbog reprezentativnih obaveza, fudbaleri IMT-a, posle ostvarenog remija sa Vojvodinom (1:1), jedva da su imali dva-tri slobodna dana i vremena za odmor. Štaviše, neki od igrača nisu ni prestajali sa radom.
"Oni koji su nam se nedavno priključili u punom jeku sezone, tu pre svega mislim na strance, nisu odmarali, dok su se ostali vratili obavezama u sredu. Krenuli smo sa radom u teretani, sa malo trčanja, a od četvrtka svi su u pogonu osim reprezentativaca“, objašnjava Zoran Popović, šef stručnog štaba Novobeograđana.
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Da li su planirane i prijateljske utakmice za ovaj period?
"Već u nedelju na našem terenu (16.30, prim.aut.), predviđeno je da odmerimo snage sa OFK Beogradom. Potrebna nam je jedna takva utakmica za proveru, održavanje forme, kako bismo lakše nastavili u željenom ritmu kada usledi nastavak trke za bodove“.
Duel sa Romantičarima neće biti jedini takve vrste...
"U zavisnosti od termina odigravanja prvenstvenog meča sa Radnikom iz Surdulice, definisaćemo kada ćemo da odmerimo snage sa seklekcijiom Iraka do 23 godine koja boravi u našoj zemlji. Plan je da to bude najkasnije sedam dana pre novog meča za bodove. U svakom slučaju, sledeće sedmice nas očekuje i ta provera, verovatno u Staroj Pazovi u SC FSS“, rekao je Zoran Popović, kormilar Traktorista.
Kada je reč o reprezentativcima Traktorista, golman Ognjen Čančarević je sa reprezentacijom Jermenije, dok Vasilije Novičić, Andrej Milanović i Tadija Cojić, imaju obaveze u mlađim reprezentativnim selekcijama Srbije.