Mika Murinen ponovo igra

Finac je bio uz ekipu, ali zbog toga nije imao pravo nastupa za Arkanzas, pa je propustio pripremni turnir na Bahamima. Ipak, saga je okončana, Murinen je dobio dozvolu da igra za Arkanzas, pa će tako atraktivni krilni centar biti na raspolaganju Kalipariju naredne sezone.

"Zagrlili smo se, a u očima su mu bile suze", istakao je legendarni trener.

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Kalipari je odlučio da ne dozvoli bilo kakvu euforiju oko angažmana prošlogodišnje senzacije Evrobasketa, upravo iz razloga što je reč o izuzetno mladom igraču.

"Ima 19 godina, a i kada se završi ova imaće isto. Nije spreman, pred njim je drugi put. Imamo mnogo dobrih igrača, ali i on je dobar", rekao je Kalipari.

Finac nije dobio puno prilike u dresu crno-belih, ali iskreno njegovo ponašanje bilo je više nego upitno. Često je znao mislima da potpuno odluta, ne sluša šta mu se priča ili da žvaće žvaku na sastanku tima. Na kraju je u dresu Partizan Mozzart Beta zabeležio svega 104 minuta i samo 35 poena.