Batini Orlići rutinirali starije od sebe, prekidi Matije Mitrovića posebno oružje za EURO 2027

Orlići su poveli u 32. minutu. Mitrović je namestio loptu iskosa, sa oko 18 metara od gola, i odlučio da šutira direktno u bliži ugao. Udarac nije delovao neodbranjivo, ali je golman Iraka reagovao veoma loše. Lopta mu je praktično prošla tik pored rukavice i završila u mreži, pa najveći deo krivice za vođstvo Srbije ide upravo na njegov račun. Ipak, pogodak je nagradio bolju i konkretniju igru Srbije, koja je do odlaska na odmor sačuvala minimalnu prednost.

Već na početku drugog poluvremena Orlići su udvostručili vođstvo. Igrao se 49. minut kada je Matija Mitrović pokazao da opasnost može da napravi i kada ne šutira direktno na gol. Srbija je dobila slobodan udarac, Mitrović ga je brzo izveo i tako potpuno iznenadio odbranu Iraka, a Aleksa Kuljanin pravovremeno je utrčao iza poslednje linije rivala i pogodio za 2:0. Bio je to lepo izveden prekid i akcija koja je pokazala dobru reakciju i koncentraciju srpskih fudbalera.

Sve dileme oko pobednika otklonjene su deset minuta kasnije. U 59. minutu Matija Popović je šutirao ka golu Iraka, a lopta je na putu do mreže zakačila jednog protivničkog igrača, promenila pravac i prevarila golmana za konačnih 3:0. Bilo je u tom pogotku igrača moskovskog CSKA i doze sreće, ali je rezultat u tom trenutku već jasno oslikavao ono što se događalo na terenu.

Srbija je tako došla do sigurne pobede protiv fizički starijeg rivala, pošto je sa druge strane bila selekcija Iraka do 23 godine, a ovaj meč predstavlja još jednu proveru u procesu uigravanja ekipe pred ono što je glavni cilj ove generacije. Orlićima u ovom reprezentativnom terminu slede još dve prijateljske utakmice protiv Rusije, zakazane za 2. i 5. oktobar. Sve te provere deo su priprema za Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine, koje će od 16. juna do 3. jula naredne godine biti održano u Srbiji i Albaniji.

Sastav Srbije: Luka Lijeskić, Uroš Tegeltija, Viktor Radojević, Janko Jevremović, Bojan Kovačević, Stefan Gudelj, Aleksa Kuljanin, Matija Mitrović, Marko Lazetić, Vanja Vlahović, Matija Popović.