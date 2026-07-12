Jam Madar u Makabiju za 2.000.000 evra

Makabi je na zvaničnim stranicama kluba podelio da je nekadašnji najbolji mladi igrač Evrolige prešao u redove Ponosa Izraela. Madar je ovako zamenio opremu timu u kojem je ponikao za dres kluba čiji je navijač i u kojem će za sezonu zarađivati 2.000.000 evra.

"Zvanično je! Makabi Tel Aviv objavljuje novo pojačanje Jama Madara. Izraelski bek je potpisao trogodišnji ugovor. Dvadesetpetogodišnji as (190cm), ključni je član izraelske reprezentacije i navijač Makabija od malih nogu, dolazi u tim koji mu je u srcu, kako bi unapredio tim Odeda Kataša. Njegov transfer je još jedan važan korak u planiranju tima za sezonu 2026/2027, nakon obnavljanja ugovora trenera Odeda Kataša, Džona di Bartolomea, Džejlena Horda, Džimija Kralrka, Vila Rajmana, Ošeja Briseta i povratka Bonzija Kolsona", stoji u zvaničnoj objavi Ponosa Izraela.

Madar je prošle sezone imao dosta problema s povredom, ali u Makabiju veruju u njega. Trener Oded Kataš ga je silno želeo i sada je dobio igrača koji može da mu koristi, pogotovo zbog činjenice da je domaći košarkaš, što je timu iz Tel Aviva od ogromne važnosti kada je reč o nacionalnom šampionatu.