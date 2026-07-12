Hapoel pronašao zamenu za Krisa Džonsa
Vreme čitanja: 1min | ned. 12.07.26. | 10:53
Tomas Satoranski stiže u Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv ostao je bez Krisa Džonsa, koji je pojačao Crvenu zvezdu, ali su Crveni našli zamenu za iskusnog Amerikanca.
Izgleda da je i ovog puta iskustvo pobedilo, pa je tako prema informacijama brojnih izraelskih i evropskih medija Tomaš Satoranski postigao dogovor s učesnikom plej-of faze Evrolige.
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Znalo se da doskorašnji bek Baraselone neće ostati u Blaugrani, kao i to da nije zadovoljan razvojem događaja u redovima dvostrukog prvaka Evrope. Vrlo brzo po okončanju finalne serije Endesa lige, Barsa se zahvalila Satoranskom, a on nije čekao dugo da pronađe novi angažman i to u timu koji ima velike ambicije u budućnosti, ali i u narednoj sezoni.
Satoranski Hapoelu donosi ono što je trener Dimitris Itudis tražio. Čeh će biti gotovo istovetna zamena za Vasilija Micića i neko ko će doneti mirnoću u igru Crvenih, čak i onda kada srpski organizator igre nije na parketu. Istina, nije Satoranski više u onoj formi koja ga je krasila tokom većeg dela karijere, što je i razumljivo ako se uzme u obzir da u oktobru puni 35 godina, ali i te kako može da bude koristan kao rezerva na mestu organizatora igre.
Čeh je ove sezone u proseku beležio učinak od 7,1 poena, 3,5 skokova i 4,3 asistencije, a posebno se pamti utakmica u plej-inu protiv Crvene zvezde, kada je u Balugrani timu s Malog Kalemegdana ubacio 11 poena i imao sedam asistencija.