Hapoel pronašao zamenu za Krisa Džonsa

Znalo se da doskorašnji bek Baraselone neće ostati u Blaugrani, kao i to da nije zadovoljan razvojem događaja u redovima dvostrukog prvaka Evrope. Vrlo brzo po okončanju finalne serije Endesa lige, Barsa se zahvalila Satoranskom, a on nije čekao dugo da pronađe novi angažman i to u timu koji ima velike ambicije u budućnosti, ali i u narednoj sezoni.

Satoranski Hapoelu donosi ono što je trener Dimitris Itudis tražio. Čeh će biti gotovo istovetna zamena za Vasilija Micića i neko ko će doneti mirnoću u igru Crvenih, čak i onda kada srpski organizator igre nije na parketu. Istina, nije Satoranski više u onoj formi koja ga je krasila tokom većeg dela karijere, što je i razumljivo ako se uzme u obzir da u oktobru puni 35 godina, ali i te kako može da bude koristan kao rezerva na mestu organizatora igre.

Čeh je ove sezone u proseku beležio učinak od 7,1 poena, 3,5 skokova i 4,3 asistencije, a posebno se pamti utakmica u plej-inu protiv Crvene zvezde, kada je u Balugrani timu s Malog Kalemegdana ubacio 11 poena i imao sedam asistencija.