Željko će imati najskuplju petorku u istoriji Evrolige! Slede Hapoel, Olimpijakos...
Vreme čitanja: 3min | uto. 14.07.26. | 14:00
Konkurencija ni blizu
Potpis Željka Obradovića najveći je posao leta u evropskoj košarci, a sa povratkom najtrofejnijeg stručnjaka u istoriji Panatinaikos je istakao najozbiljniju kandidaturu za napad na sam vrh evroligaškog trona.
Pisalo se naširoko o tome koliko je Obradovićeva odluka uticala na javnost s ove strane Atlantika, na klupske pristalice, ali i kako su ceo događaj videli novinari najuticajnijih medijskih kuća u Grčkoj, a cela priča ide toliko daleko da je već isplivao podatak kako će srpski trenerski as u Atini imati najskuplju startnu petorku u istoriji evropske košarke!
Izabrane vesti
02.00: (3,05) Čikago (15,0) Vašington (1,45)
Naime, gledajući godišnja primanja igrača, procenjeno je da će Panatinaikosova startna petorka vredeti čak 18.000.000 evra! I to bi izgledalo ovako... Kendrik Nan i Najdžel Hejs Dejvis nose polovinu te sume jer su plaćeni po 4.500.000 evra godišnje, dok je najnovije pojačanje Geršon Jabusele na 4.000.000 evra. Matijas Lesor je najplaćeniji centar sa primanjima od 2.700.000 evra, dok je u petorku upao još jedan bivši igrač Partizan Mozzart Beta – Isak Bonga. Nemački reprezentativac će u Atini imati platu od 2.200.000 evra. Kada se sve zbroji, to je 18.000.000 evra. I, ako su tačne procene u istorijskim knjigama, to je najskuplja petorka jednog tima u istoriji elitnog takmičenja.
Poređenja radi, Hapoel je najbliži konkurent Panatinaikosu sa platom startne petorke na granici od 16.000.000 evra! Vasilije Micić ima 4.700.000 evra, Ilajdža Brajant oko 4.400.000, najnovije pojačanje Zek Ledej ide na 2.400.000 evra (odnosno 2.800.000 dolara pr. au), Den Oturu je na 2.500.000, dok je Antonio Blejkni na gotovo dva miliona evra.
Posle njih sledi Olimpijakos sa zbirnom platom startne petorke od skoro 13.000.000 evra. Saša Vezenkov kao najplaćeniji igrač trebalo bi da inkasira 3.400.000 evra, Evan Furnije 2.700.000, Nikola Milutinov blizu 2.200.000, Kodi Miler Mekintajer oko 2.150.000 evra, a Tajler Dorsi oko 1.700.000 evropskih novčanica. Potom sledi Real Madrid koji je negde između deset i jedanaest miliona evra pošto je plata Valtera Tavaresa u rangu od 2.700.000 do 3.000.000 evra, dok ga prate Mario Hezonja sa 2.400.000, Teo Maledon sa 2.000.000, Fakundo Kampaco sa 1.500.000 evra i Čuma Okeke je na milion.
Renovirani Fenerbahče imaće prvu petorku u rangu od osam do devet miliona evra, dok je i Efes takođe tu negde... Beogradski večiti su ispod, ali ne daleko.
PANATINAIKOS (17.900.000 evra)
Kendrik Nan – 4.500.000 evra
Najdžel Hejs Dejvis – 4.500.000 evra
Geršon Jabusele – 4.000.000 evra
Matijas Lesor – 2.700.000 evra
Isak Bonga – 2.200.000 evra
HAPOEL TEL AVIV (oko 15.800.000 evra)
Vasilije Micić – oko 4.700.000 evra
Ilajdža Brajant – oko 4.400.000 evra
Den Oturu – oko 2.500.000 evra
Zek Ledej – 2.400.000 evra
Antonio Blejkni – oko 1.900.000 evra
OLIMPIJAKOS (oko 12.800.000 evra)
Saša Vezenkov – oko 3.700.000 evra
Evan Furnije – oko 3.000.000 evra
Nikola Milutinov – oko 2.300.000 evra
Kodi Miler Mekintajer – oko 2.150.000 evra
Tajler Dorsi – oko 1.700.000 evra
REAL MADRID (najmanje oko 9.600.000 evra)
Valter Tavares – između 2.700.000 i 3.000.000 evra
Mario Hezonja – oko 2.400.000 evra
Teo Maledon – oko 2.000.000 evra
Fakundo Kampaco – oko 1.500.000 evra
Čuma Okeke – oko 1.000.000 evra