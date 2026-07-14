Željko će imati najskuplju petorku u istoriji Evrolige! Slede Hapoel, Olimpijakos...

Potpis Željka Obradovića najveći je posao leta u evropskoj košarci, a sa povratkom najtrofejnijeg stručnjaka u istoriji Panatinaikos je istakao najozbiljniju kandidaturu za napad na sam vrh evroligaškog trona.

Pisalo se naširoko o tome koliko je Obradovićeva odluka uticala na javnost s ove strane Atlantika, na klupske pristalice, ali i kako su ceo događaj videli novinari najuticajnijih medijskih kuća u Grčkoj, a cela priča ide toliko daleko da je već isplivao podatak kako će srpski trenerski as u Atini imati najskuplju startnu petorku u istoriji evropske košarke!