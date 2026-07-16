Žoc uveren: Trenirao sam Bongu i Lesora, spremni smo da se pobijemo sa svima

Bura u Atini nakon dolaska Željka Obradovića u Panatinaikos se još ne stišava, a jasno je da će grčki velikan biti glavni favorit za trofej u Evroligi u narednoj sezoni. U Atinu je nedavno stigao Isak Bonga, ugovor će po svemu sudeći produžiti Huančo Ernangomez, te legendarni trener ima mnogo razloga za zadovoljstvo.

O generalnim utiscima po dolasku u PAO Obradović je pričao za zvanični sajt kluba, između ostalog istakavši da je njegov odnos sa predsednikom kluba Dimitrisom Janakopulosom bio ključan faktor kod njegovog povratka na mesto uspeha.

„Naš odnos je oduvek bio porodičan. Dimitris Janakopulos želi da pruži sve što može za Panatinaikos. Razgovor je bio izuzetno otvoren, obojica smo shvatili da je ovo prava prilika i još jednom želim da mu se zahvalim što me je vratio nazad.“