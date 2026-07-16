Žoc uveren: Trenirao sam Bongu i Lesora, spremni smo da se pobijemo sa svima
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 16:16
„Već sada imamo izuzetno ozbiljan roster", izjavio je između ostalog Obradović
Bura u Atini nakon dolaska Željka Obradovića u Panatinaikos se još ne stišava, a jasno je da će grčki velikan biti glavni favorit za trofej u Evroligi u narednoj sezoni. U Atinu je nedavno stigao Isak Bonga, ugovor će po svemu sudeći produžiti Huančo Ernangomez, te legendarni trener ima mnogo razloga za zadovoljstvo.
O generalnim utiscima po dolasku u PAO Obradović je pričao za zvanični sajt kluba, između ostalog istakavši da je njegov odnos sa predsednikom kluba Dimitrisom Janakopulosom bio ključan faktor kod njegovog povratka na mesto uspeha.
„Naš odnos je oduvek bio porodičan. Dimitris Janakopulos želi da pruži sve što može za Panatinaikos. Razgovor je bio izuzetno otvoren, obojica smo shvatili da je ovo prava prilika i još jednom želim da mu se zahvalim što me je vratio nazad.“
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Srpski trener je, između ostalog, pričao o budućoj saradnji sa Majkom Batistom i Dimitrisom Dijamantidisom.
„Presrećan sam što su se obojica vratila i što ćemo ponovo sarađivati. Još jednom velika zahvalnost Dimitrisu Janakopulosu što mi je omogućio da ih ponovo dovedem“, istakao je Žoc.
Obradović je takođe pričao i o značaju timske atmosfere i hemije unutar ekipe, koja može biti presudan faktor na duge staze kada je glavni cilj osvajanje velikih trofeja.
„Neprestano ponavljam istu poruku: moramo da funkcionisemo kao porodica. Sa njima dvojicom, ali i sa svima koji su već tu, verujem da imamo sjajnu šansu da stvorimo baš onu hemiju i atmosferu kakvu želimo.“
Legendarni trener će imati priliku da ponovo sarađuje sa nekim igračima koje je već trenirao tokom karijere:
„Već sada imamo izuzetno ozbiljan roster, a sa novim pojačanjima bićemo spremni da se ‘pobijemo’ sa svima. Već sam trenirao Kostasa Slukasa, Matijasa Lesora i Isaka Bongu, što je ogroman plus jer se odlično poznajemo. Sada je ključno da izgradimo hemiju i međusobno poštovanje“, rekao je bivši trener Partizan Mozzart Beta.
Željko je, kao i svaki put do sada, istakao da je iznad bilo kog pojedinca – kolektiv.
„Imamo ogroman individualni kvalitet u ekipi, ali moramo da igramo kao tim. To je ključ svega. Filozofija je prosta: tim je uvek iznad svakog pojedinca, uključujući i mene.“
Za kraj, Obradović je poručio da je za njega najvažnije da ekipa pokaže želju na terenu, te da mu je važno da navijači budu zadovoljni partijama Zelenih.
„Sadašnjost i ono što dolazi su daleko važniji od prošlosti. Želim da vidim ekipu koja 'gine' na terenu. Želim da naši navijači sa svake utakmice odu kući srećni zbog načina na koji smo se borili. Za mene je to važnije od bilo čega drugog“, zaključio je legendarni stručnjak.