(©FIBA Basketball)
(©FIBA Basketball)

KRAJ: SAD - Srbija 107:81

ned. 05.07.26. | 18:47

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Istanbula

SAD - SRBIJA 107:81

/30:19, 27:26, 24:16, 26:20/

Dvorana: BDC Arena

Sudije: Dos Santos (Brazil), Vulkok (Australija), Anaja (Panama)

SAD: Boman 6, Montgomeri 4, Dogtri 15, Kolins 2, Pejdž 11, Vilijams 9, Jang -, Kroford 3, Blek 12, Butje Butje 20, Roser 23, Dempir 2.

Srbija: Galić -, Đurović -, Stepanović 3, Simjanovski 7, Veselinović -, Lukić 16, Šaponjić -, Miladinović 9, Bjelica 2, Kusturica 37, Miličić 5, Pavlović 2.

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