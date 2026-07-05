(©FIBA Basketball)
KRAJ: SAD - Srbija 107:81
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ned. 05.07.26. | 18:47
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Istanbula
SAD - SRBIJA 107:81
/30:19, 27:26, 24:16, 26:20/
Dvorana: BDC Arena
Sudije: Dos Santos (Brazil), Vulkok (Australija), Anaja (Panama)
SAD: Boman 6, Montgomeri 4, Dogtri 15, Kolins 2, Pejdž 11, Vilijams 9, Jang -, Kroford 3, Blek 12, Butje Butje 20, Roser 23, Dempir 2.
Srbija: Galić -, Đurović -, Stepanović 3, Simjanovski 7, Veselinović -, Lukić 16, Šaponjić -, Miladinović 9, Bjelica 2, Kusturica 37, Miličić 5, Pavlović 2.
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