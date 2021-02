Ubacio je Nikola Jokić protiv Bostona više od 40 poena treći put u dvdesetak dana. Tačnije stao je na 43 poena u TD gardenu. Ali šta to vredi Nagetsima kada je podbacio ostatak ekipe.

"Još ima energije, ali mu je potrebna pomoć. Nikola svake večeri bukvalno ceo tim nosi na svojim leđima. Ali neki momci moraju da mu pomognu", bio je ljut trener Majk Meloun na većinu igrača Nagetsa koji su doduše protiv Kelta igrali bez tri startera (Heris, Barton, Milsap) i još dva igrača iz rotacije (Moris i Dozijer).

Ipak to se nije osetio dugo u igri protiv Bostona. Jokiću prvoj četvrtini ubacio 15 poena uz pogođenih svih šest šuteva, u drugoj je dodao 14, u trećoj 10 poena. Ali u četvrtoj je izgledao umorno. Propustio je nekoliko čistih prilika koje bi mu obezbedile ulazak u "zonu 50".

Mari je postigao 25 poena, ali je "prodao" čak devet lopti, za jednu više od ostatka tima. Kampaco je prvi meč kao starter završio sa 15 poena i osam asistencija, dok su ostali igrači imali zbirno šut iz igre 8-23, uključujući poražavajućih 0-15 za tri poena.

"Džamal je pokušao da pokrene tim, ali je to nemoguće sa devet izgubljenih lopti kao startni bek. I on to zna. Drugi moraju da pronađu načine da doprinesu. Ali svi ti podaci govore koliko Nikola dobro igra. I to svako veče. Očigledno je zato kandidat za MVP-ja. Ali ne može sve sam. Trebaju nam doprinos i drugih igrača. Nadamo sed sa ćemo to već u sldećoj utakmici da dobijemo."

Mari je preuzeo krivicu za poraz.

"Nikada nisam imao devet izgubljenih lopti. To je devet poseda iz kojih smo mogli da postignemo koš", kratko je rekao bek Denvera.

Četvrtak, 2.00: (2,50) Vašington (13,0) Denver (1,65)

U minus fazu je ušao Porter koji je u poslednje tri utakmice ubacio samo dve trojke iz 18 pokušaja.

"Pa ne mogu ja da šutiram sa klupe. Porter se u poslednjih pet-šest ili sedam utakmica zaista bori sa šutom, posebno iza linije za tri poena. Znamo da će se izboriti. Predobar je strelac da to ne učini. Samo mora da se uveri da kada ga ne ide šut da postoje drugi načini da pomogne timu. Sa Grinom je ista stvar. Trebaju nam laki poeni. Ako doćemo do linije slobodnih bacanja, možda će to pomoći da im poraste samopouzdanje", pojašnjava Meloun koji putem određeni igrači mogu da se vrate u ritam.

A kako se oseća najbolji NBA igrač? Jokić bar zasad ne oseća frustraciju što njegova maestralna izdanja nisu materijlazovana pobedama.

"Ne, nisam frustriran. Znali smo, posebno u ovom meču, da je potpuno drugačiji sastav. ... Mislim da je to trenutno samo druga vrsta igre za sve. Ali moramo da se prilagodimo. Svi moraju da igraju bolje", rekao je Jokić.

Da li će saigrači poslušati njegov savet, biće vidno večeras kada Denver gostuje Vašingtonu