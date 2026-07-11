NBA ludilo: Adebajo udario Hiroa u Vegasu!

Naime, kako javlja uvek pouzdani Šams Čaranija , došlo je do tuče između Bema Adebaja i Tajlera Hiroa na terenima za trening u sklopu hotela Las Vegasu! „Izvori mi kažu da je Bem Adebajo udario Tajlera Hiroa u predelu lica dok su silazili sa trenažnog terena u jednom hotelu u Las Vegasu” , objavio je pomenuti izvor na mreži X.

Napravio je Majami Hit veliki posao kada je dogovorio trejd Janisa Adetokumba , te tako praktično preko noći izrastao u jednog od favorita za prsten sledeće sezone. Međutim, ne radi se uvek isključivo o samoj igri, često su odnosi van terena čak i važniji, a u Majamiju je ozbiljno zakuvalo na relaciji između dva, sada već bivša saigrača.

Upravo je bek iz Viskonsina bio deo pomenutog velikog trejda kada su na Floridu stigli Adetokumbo i Bobi Portis, dok su karte za Milvoki čekirali, osim Hira i Kelel Ver, Haime Hakez, Kasparas Jakučionis i Nejt Ament. Navodno, do samog obračuna je došlo zbog poruka koje je Hiro slao na društvenoj mreži Instagram jednom navijaču Hita, a tiču se upravo snažnog centra. Trinaesti pik sa drafta 2019. godine je tvrdio da ga odbrane protivničkih timova cene više od Adebaja, te je izrazio sumnju da li košarkaš iz Njuarka zaista vredi skoro 60.000.000 dolara po sezoni. Te poruke je pomenuti navijač slikao, objavio na mrežama, a sve se brzo proširilo na društvenim mrežama i situacija je potpuno eskalirala.

To je bilo dovoljno da trostruki Ol Star priđe nekadašnjem studentu univerziteta Kentaki u Las Vegasu, a nakon kraće verbalne razmene, situacija je prerasla u fizički obračun. O svemu se kratko oglasio i Majami Hit:

„Svesni smo, ali nećemo komentarisati”, izjavili su iz kluba.

Što se detalja samog sukoba tiče, u izveštaju koji donosi The Athletic, navodi se da su Hirove poruke isprovocirale Adebaja, što je dovelo do samog obračuna. „Incident se dogodio u dvorani unutar hotela 'Resorts World Casino', i to ispred mladih košarkaša iz AAU tima koji vodi upravo Hiro. Prema rečima više izvora koji su prisustvovali događaju, a koji su insistirali na anonimnosti zbog osetljivosti situacije, Adebajo je kročio na teren, nakon čega mu je Hiro nešto dobacio”, stoji u tekstu. „Adebajo je prišao Hiru i bez sekunde oklevanja ga udario pesnicom. Hirov trener iz AAU tima odmah se suprotstavio Adebaju, dok je bivši bek Hita urlao na nekadašnjeg saigrača dok ga je obezbeđenje izvodilo van dvorane. Na kraju su obojica košarkaša napustila mesto incidenta u sopstvenoj režiji”, kaže izveštaj pomenutog medija. Prema rečima Berija Džeksona iz Majami Heralda, više bivših igrača Majamija je ogorčeno zbog toga što je Adebajo izabran za ključnog igrača i temelj franšize. Kako kaže ovaj novinar koji prati Hit, navodno su se pojavile sumnje i preispitivanja zašto je franšiza dala Adebaju ogroman ugovor i zašto uopšte ne razmatra njegovo uključivanje u potencijalne trejdove.