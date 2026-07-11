TRANSFERI UŽIVO (subota, 11. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Čolo s Hjulmanom popunio tamo gde je bilo tanko. Opširnije OVDE.

- Dinamu od Lacija najmanje 20.000.000, ili ništa od paketa. Opširnije OVDE.

- Cava menja Stankovića u Klub Brižu. Opširnije OVDE.

- Mančester Siti na decu ovog leta potrošio skoro 40.000.000. Opširnije OVDE.

- Kardoso Varela precrtan na Maksimiru. Opširnije OVDE.

- Nenad Milijaš dobio vredno pojačanje u TSC-u. Opširnije OVDE.

- Lemajić bi mogao u Prvu ligu Srbije. Opširnije OVDE.

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