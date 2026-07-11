Ni Barsa, ni Dubai: Džejms izabrao Istanbul
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 10:12
Bekovski tandem iz Monaka ćemo sledeće sezone gledati u Efesu, jer je pored Strazela ugovor sa turskim velikanom potpisao i najbolji strelac u istoriji Evrolige
Nagađalo se sedmicama šta će biti sa Majkom Džejmsom. U priči je prvo bio Dubai, zatim su se pojavile informacije da je iskusni plejmejker na pragu Barselone, da je čak tražio kuću u Kataloniji ali se situacija izjalovila. Ponestajalo je ideja gde bi mogao da završi nekadašnji košarkaš Bruklin Netsa, sve dok se ovog jutra nije pojavila informacija da je Džejms ipak pronašao novi tim u Evroligi, a to će biti Efes.
Objavio je turski klub na društvenim mrežama da Džejms stiže u Istanbul, a ugovor će biti potpisan na dve godine, od čega je druga opciona. Ovo je kraj jedne od najvećih saga ovog leta, a nema sumnje da će Efes biti izuzetno zanimljiv za gledanje u narednoj evroligaškoj sezoni.
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Igraće nekadašnji student Lamar univerziteta u Istanbulu u paru sa doskorašnjim saigračem iz Monaka Metjuom Strazelom, a s obzirom na to da je ugovor nedavno produžio Džordan Lojd, jasno je da će Efes biti moćan spolja i pored odlazaka Šejna Larkina i Nika Vajlera Beba.
Takođe, poznato je da je tursku ekipu napustio Vensan Poarije, ali su pojačanja stigla i u reketu. Posle Darija Šarića, objavljeno je da će ugovor sa šampionom Evrope iz 2021. i 2022. godine potpisati i doskorašnji centar Partizan Mozzart Beta Bruno Fernando. Kai Džons je ostao veran istanbulskom velikanu, te je evidentno da će Efes imati više dimenzija u igri pod košem.
Što se Džejmsa tiče, o njemu ne treba preterano trošiti reči jer se radi o najboljem strelcu u istoriji elitnog evropskog takmičenja. Tokom minule sezone je prosečno beležio 16,4 poena, 6,5 asistencija i 3,5 skokova. Iako u avgustu puni 36 godina, nema sumnje da košarkaš iz Portlanda i te kako ima šta da ponudi Evroligi u kasnoj fazi svoje karijere.
Tokom nedavno završene sezone postalo je jasno da će američki košarkaš napustiti Monako koji je upao u velike finansijske probleme, a Džejms je u nekoliko navrata bojkotovao da igra za prošlogodišnjeg finalistu Evrolige usled neisplaćenih plata. Elem, ipak je zaigrao u petoj utakmici finala francuskog prvenstva protiv Pariza, koju je Monako dobio i na kraju podigao pehar.