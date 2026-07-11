Ni Barsa, ni Dubai: Džejms izabrao Istanbul

Nagađalo se sedmicama šta će biti sa Majkom Džejmsom. U priči je prvo bio Dubai, zatim su se pojavile informacije da je iskusni plejmejker na pragu Barselone, da je čak tražio kuću u Kataloniji ali se situacija izjalovila. Ponestajalo je ideja gde bi mogao da završi nekadašnji košarkaš Bruklin Netsa, sve dok se ovog jutra nije pojavila informacija da je Džejms ipak pronašao novi tim u Evroligi, a to će biti Efes.

Objavio je turski klub na društvenim mrežama da Džejms stiže u Istanbul, a ugovor će biti potpisan na dve godine, od čega je druga opciona. Ovo je kraj jedne od najvećih saga ovog leta, a nema sumnje da će Efes biti izuzetno zanimljiv za gledanje u narednoj evroligaškoj sezoni.