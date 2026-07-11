Nesebični Vembi: Odrekao se 51.000.000 da bi Sparsi gradili šampionski tim

Bili su San Antonio Sparsi nadomak NBA prstena minule sezone, savladali su branioca titule Oklahoma Siti Tandere u finalu Zapada, ali im je ponestalo gasa u seriji sa Njujork Niksima. Svesni su svi u Teksasu da ovoj mladoj ekipi malo fali da postane “world champion”, kako bi Amerikanci rekli, a žrtvu je spreman da podnese i Viktor Vembanjama, sve u svrhu zajedničkog cilja.

Kako prenosi dobro obavešteni Šams Čaranija, francuski centar je potpisao petogodišnji produžetak ugovora sa Sparsima vredan 252.000.000 dolara, uz napomenu da je u poslednju sezonu uključena igračka opcija.