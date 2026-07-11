Nesebični Vembi: Odrekao se 51.000.000 da bi Sparsi gradili šampionski tim
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 10:44
Francuski as umesto 303.000.000 izabrao opciju prema kojoj će u narednih pet godina zaraditi 252.000.000 dolara
Bili su San Antonio Sparsi nadomak NBA prstena minule sezone, savladali su branioca titule Oklahoma Siti Tandere u finalu Zapada, ali im je ponestalo gasa u seriji sa Njujork Niksima. Svesni su svi u Teksasu da ovoj mladoj ekipi malo fali da postane “world champion”, kako bi Amerikanci rekli, a žrtvu je spreman da podnese i Viktor Vembanjama, sve u svrhu zajedničkog cilja.
Kako prenosi dobro obavešteni Šams Čaranija, francuski centar je potpisao petogodišnji produžetak ugovora sa Sparsima vredan 252.000.000 dolara, uz napomenu da je u poslednju sezonu uključena igračka opcija.
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Ne trebamo biti naročito mudri da bismo zaključili da se radi o astronomskoj cifri, ali je ona mogla biti još veća, međutim – Vembi nije sebičan. I želi prsten više od novca. Najbolji defanzivni košarkaš NBA lige je pristao na takozvani „popust za domaći teren“. Umesto da juri maksimalne bonuse i takozvani „supermaks“ ugovor (30 odsto od ukupnog seleri kepa Sparsa) koji je mogao da mu donese astronomskih 303.000.000 dolara, prva zvezda Mamuza se svesno zadovoljila sa 25 procenata od ukupnog budžeta za plate franšize iz Teksasa, te se tako praktično odrekla 51.000.000 američkih novčanica i dala priliku Sparsima da taj novac rasporedi drugačije, u cilju jačanja ekipe.
Uprava Sparsa je pred francuskog asa i njegove agente iznela nekoliko opcija, uključujući i onu maksimalnu, ali je Vembanjama prelomio – žrtvovao je milione kako bi San Antoniju ostavio veći prostor u budžetu za dovođenje vrhunskih igrača i stvaranje tima spremnog za juriš na prsten.
Poslednji koji je napravio sličan ustupak je Džejlen Branson, prva zvezda Njujork Niksa, a svima je poznato kako je završila franšiza iz Velike jabuke minule NBA sezone. Vembi je bez sumnje zaslužio svaki cent ugovora, jer je tokom minule sezone na 64 utakmice ligaškog dela beležio zastrašujuće brojke – 25 poena, 11,5 skokova i neverovatne 3,1 blokade po meču.
„Jedna briga manje”, poručio je nasmejani Vembanjama prilikom potpisivanja ugovora u njegovoj rodnoj Francuskoj.
Videćemo da li će se ovaj Vembijev potez isplatiti na duže staze u rezultatskom smislu, ali je ovo lep i ne tako čest primer u modernom sportu da se jedna zvezda odrekne novca zarad potencijalnog timskog uspeha.