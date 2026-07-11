Stankovića menja novi Džaka

Nije Klub Briž dugo tragao za igračem koji će zameniti Aleksandra Stankovića (20). Na srpskom vezisti zaradio je čisto 13.500.000 evra, od čega je polovinu odmah uložio u mladog Švajcarca zanimljivog imena - Ševejo Cava (19).

Reč je o 19-godišnjem momku koji je prošao sve mlađe selekcije Švajcarske i protekle sezone skrenuo pažnju nastupima za prvi tim Ciriha. Može da snađe na više mesta u veznom redu, a najviše mu leži uloga u samom srcu terena, kada igra kao klasična 'šestica'. Dobar je u duel igri, ima zavidnu tehniku, a ume i da podeli završni pas, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najperspektivnijih fudbalera svoje generacije u švajcarskom fudbalu.