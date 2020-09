Svakog dana novo lice, a danas je eto 1.544. podne koje na svetlost dana iznosi novi MOZZART tiket plemenitosti. Poznate ličnosti su te koje ga sastavljaju, a mi... Pa, na nama je da ih podržimo uplatom u iznosu od 10.000 dinara, što je slučaj i s tiketom Koje Matića, fudbalerom Pohronije iz Slovačke. Krilni napadač odlučio se da odigra pet parova, na osnovu kojih je došao do kvote 8,04. Složićete se, igrao je sigurice u danu koji istini za volju ne obiluje vrhunskim utakmicama, ali se zato ni ne sme reći da nema šta da se odigra. Vidite kako je svoj posao obavio Matić.

Krećemo od utakmice PEKING GUAN – ČUNĆING. Nešto se dešava u redovima Peking Guana. Naime, ovaj tim je uprkos drugog mesta na tabeli, na poslednja tri susreta imao dva remija, plus poraz od vodećeg Šangaj SIPG-a. Čunćing s poslednjih pet utakmica ima tek jednu pobedu, plus dva remija, Peking Guan ga dobija redovno, a mečevi ovih rivala uvek su krcati golovima. Retki su slučajevi da među njima ne dođe do GG ishoda, a poslednji put došao je GG3+ tip.

„Igram jedinicu“, reče Matić zbog koji je protekle sezone bio među najzaslužnijima pojedincima za opstanak ekipe u elitnom takmičarskom rangu.

Idemo na meč KRUMKAČI MINSK – DINAMO MINSK, dakle put Kupa Belorusije. Trećeplasirani tim drugoligaškog ešalona Belorusije, svakako će biti pogodan za lečenje frustracija sugrađana. Naime, Dinamo je od Pjasta izgubio u kvalifikacijama za Ligu Evrope, pa sad na neki način mora da se opravdava pred navijačima. Kup utakmica za taj zadatak deluje kao izvrsna šansa, ali ni Krumkači ne treba zanemariti. Naime, ovaj tim nedavno je savladao Dinamo Brest na prijateljskom susretu, što Dinamu nalaže oprez.

“Igram na pobedu Dinama”, reče naš gost birajući za sebe sigurica tip.

Na trećem paru bavimo se utakmicom HONKA – HIFK HELSINKI. Honka je do ovog kola jedini neporažen tim u prvenstvu, međutim od 11 odigranih utakmica sedam je odigrala nerešeno uz četiri pobede. HIFK zaostaje tri boda za njom i na ovo gostovanje dolazi posle tri uzastopna poraza kojima je prethodilo pet mečeva u kojima su četiri puta pobeđivali i jednom igrali nerešeno. Honka je dobila četiri od osam međusobnih duela, jedan izgubila, dok je tri puta bilo nerešeno.

„Jedinica“...

Idemo do Engleza, na terene LDV kupa gde igraju VIMBLDON i ČARLTON. Od prekida prvenstva trećeligaš Vimbldon odigrao je dve kontrolne utakmice. Savladao je Tonbridž sa 3:0 i istim rezultatom izgubio od Kvins Park Rejndžersa. Član Čempionšipa Čarlton takođe u prijateljskom odmeravanju igrao je nerešeno sa Birmingemom (1:1), i izgubio od Kristal Palasa sa 3:0. Dva rivala poslednji put odmerila su snage prošle sezone kada su obe ekipe bile članovi treće divizije i tada je Čarlton slavio sa 2:1.

“U ovoj prilici 3+ je izvesno”, reče Matić koji je prethodno je najveći deo karijere proveo u Švajcarskoj, a nastupao je još i u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Za kraj ADMIRA II – VINER ŠPORTKLUB. Utakmica je nažalost odložena!Po pravilima igre na tiketima odigranim pre otkazivanja meča računaće se kvota 1,00 ukoliko utakmica ne bude održana u roku od 50 sati od vremena navedenog u ponudi za klađenje.

Ipak, recimo nešto o ovom meču, za slučaj da se utakmica odigra u predviđenom roku. Ocenimo ih kao amatere i nećemo pogrešiti. Svašta se među njima može izroditi, ali je sigurno da ova utakmica može obilovati golovima. Na poslednja dva susreta para minimalno je dolazilo 3+, a oba rivala su po jednom slavila.

„Igram 3+“, zaključio je naš današnji gost koji je to se mora konstatovati svoj vrhunski potencijal pokazao na utakmici s Nitrom gde je uz dve asistencije presudno utacao na krajnji ishod meča.

Hvala još jednom fudbaleru koji na dresu nosi broj 11, odnosno momku koji bez obzira na inostranu karijeru izuzetno voli Srbiju i Republiku Srpsku, odnono Bijeljinu gde je rođen 1995. godine. Nadamo se da će uspeti, pa doneti novi trenutak slave našem „Humanitarnom tiketu u podne“ koji je do ovog momenta na brojne adrese donirao tačno 15.889.689 dinara.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Kojo Matić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarnog uduženja žena "Arta", Bijeljina. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 8,04, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN