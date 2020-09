Statistiko, obrati nam se! Da ne okolišimo, MOZZART je do 1.545. izdanja “Humanitarnog tiketa u podne” kroz plemeniti fond s poznatima prosledio tačno 15.889.689 dinara. A, šta kažu podaci o današnjem gostu, kako ocenjujete učinak jednog Stefana Birčevića? On je kao igrač Partizana u sezoni 2016/17. u ABA ligi ostvario prosek od 11,2 poena i 6,2 skoka za 27 minuta na terenu! U Superligi prosečno je beležio 14,1 poena, 4,6 skokova za 28 minuta u igri dok se u FIBA Ligi šampiona „predstavio“ sa 12,1 poenom, 6,2 skoka… Takav nam treba, doveli smo ga na liniju slobodnih kladilačkih bacanja, pa od ovog momenta razgovaramo o Birčevićevoj kvoti 31,04, od koje potencijalni dobitak ide za OŠ „Vojislav Voka Savić“ iz Lazarevca, gde je rođen naš proslavljeni as košarke.

Čini se, današnji manevarski prostor nije veliki, makar kada se tiče udarne igračke ponude. Stefan ne misli tako pa na prvi par stavlja meč DRAVOVGRAD – DRAVA. Reč je o Kupu Slovenije, odnosno utakmici dva prošlogodišnja drugoligaška tima. Pošto je Dravovgrad na 20 odigranih mečeva bio najgori tim lige, a Drava 11. u rangu, jasno je ko je favorit. Uz to, treba znati da je Drava poslednji put bila bolja s konačnih 3:2, te da visoki ishodi na mečevima para nisu nikakvo iznenađenje.

„Igram 4+“, hladno će Birčević, koji je 19. oktobra 2016. doneo pobedu Partizanu (64:65) protiv Ludvigsburga košem u poslednjoj sekundi u prvoj utakmici košarkaške Lige šampiona.

Sledi meč ODRANCI – TRIGLAV. Šanse da drugoligaški Triglav padne pod nejakim Odrancima su minimalne, ili čak i ne postoje. Prošlogodišnji član slovenačke elite je dakle u debeloj prednosti, a ni raspucavanje nije nemoguće. Šta o svemu kaže Stefan Birčević?

„Sigurna pobeda Triglava“, bez komentara ostajemo, jer zaista bi kako fudbalski, tako i kladilački bio suvišan.

Menjamo državu, pa idemo put Kupa Slovačke na utakmicu PODKONJICE – ZLATE MORAVCE. O pozicijama favorizovane ekipe zaista nije potrebno govoriti. Nižerangirane Podkonjice nemaju skoro pa ni teorijsku šansu protiv tima rivala. Naime, nakon pet kola u elitnom takmičenju, Zlate Moravce imaju pet bodova, pa bi čak i počasni pogodak rivala bio malo čudo.

„Igram NG“, rekao nam je Stefan Birčević, koji je u Turskoj igrao za Istanbul, a zatim tek na kratko za Banvit.

Idemo do Nemaca, na meč BABELSBERG – KEMNIC. Četvrta liga, tek da se zna, a Kemnic, makar do 2018. godine bio je uspešniji. Cenimo da je stvar sad malo komplikovanija, budući da Babelsberg u poslednje vreme pokazuje mnogo bolje partije. Moglo bi zato ovde svašta da dođe.

„Dvojka na Kemnic“...

Sledi utakmica HERTA II – BERLINER AK. Drugi tim Herte je neporažen u prva tri kola, pa će Berliner, naravno sa skromnim izgledima na uspeh pokušati da se odbrani od njih. Mogla bi Herta da im se sveti za februarski poraz od 3:1. U svakom slučaju, meč je kladilački jako zanimljiv, odnosno izazovan za igru.

„1NG“, reče Stefan, nadajući se da bar jedan tim neće tresti mrežu u prvom poluvremenu.

A sada LOK. LAJPCIG – LUKENVALDE. Mogao je tim iz Lajpciga i bolje da otvori sezonu. Poraz od Herte II malo ih je uzdrmao, dok Lukenvalde iz prva tri kola ima dva boda više. Inače, Lokosi su tradicionalno bolji tim ovoga para, pa ostaje da se razmisli o njima, ali i o mogućem opsegu postignutih golova s obzirom na takmičarski rang.

„PDKG 1-1”, dakle, Birčević drži da će domaćin prvi postići pogodak, a zatim i pobediti.

Recimo još i da je Stefan 2018. godine nastupio na ukupno 26 utakmica nemačke Bundeslige, a za 18,7 minuta na parketu je beležio prosečno sedam poena i 3,4 skoka po meču. Bon je sezonu završio na sedmom mestu Bundeslige i tako se plasirao u plej-of, gde je eliminisan u četvrtfinalu od Oldenburga. Pored domaćeg prvenstva, Birčević je u dresu Bona nastupio na šest utakmica u FIBA Ligi šampiona gde je prosečno beležio 6,2 poena i 3,3 skoka po utakmici. Sa univerzitetskom reprezentacijom Srbije osvojio je zlatnu medalju na Univerzijadi 2011. godine. Za seniorsku reprezentaciju Srbije debitovao je na Svetskom prvenstvu 2014. u Španiji i osvojio srebrnu medalju. Istu medalju je osvojio i na Olimpijskim igrama 2016. u Riju i na EP 2017. godine. Nastupao je za nacionalni tim i na SP 2019. u Kini gde je osvojeno peto mesto.

Zahvaljujemo mu se na angažmanu u „Humanitarnom tiketu u podne“, uz poziv da zaigra za MOZZART svet preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Stefan Birčević će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Udruženja porodica sa problemom steriliteta „Bebe 1“, Zvornik. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 31,04, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN